Prema njegovim rečima, pčela mu je sletela na nogu i ostavila žutu tečnost na farmerkama. U prvi mah pomislio je da je reč o medu, pa je odlučio da proveri – što je dodatno iznenadilo korisnike interneta.

Viralna priča koja je nasmejala mreže

„Pomislio sam da je med i polizao sam je, ali ukus je bio čudan“, napisao je, pitajući se o čemu se zapravo radi.

Objava je ubrzo izazvala lavinu komentara, a korisnici su reagovali kombinacijom humora i šoka.

Šta zapravo ostavlja pčela?

Prema objašnjenjima koja su se pojavila u diskusiji, u pitanju nije med, već – pčelinji izmet.

Stručnjaci navode da izlučevine pčela imaju žutu do braonkastu boju i sadrže polen i prirodna ulja, zbog čega često ostavljaju karakteristične mrlje na odeći, automobilima i drugim površinama.

Zašto se mrlje od pčela teško uklanjaju

Mrlje koje pčele ostavljaju posebno su česte tokom proleća i leta, kada su najaktivnije.

Zbog sastava, fleke se mogu teško ukloniti ako se osuše, pa se preporučuje brzo pranje ili natapanje tkanine.

Kako sprečiti pojavu mrlja

Da biste izbegli ovakve situacije, preporučuje se:

izbegavanje jakih mirisa na odeći

sušenje veša u zatvorenom prostoru tokom sezone pčela

brzo reagovanje i čišćenje mrlja

Lekcija koja je nasmejala internet

Iako je njegova objava mnoge nasmejala, ovaj neobičan slučaj poslužio je kao podsetnik da nije svaka žuta tečnost koju pčela ostavi – med.

Viralne priče poput ove često nas podsećaju koliko priroda može biti nepredvidiva, ali i koliko internet brzo pretvara neobične situacije u globalni hit.