U Beogradu se okupilo oko 200 pristalica Evropskog pokreta.

Oni su se okupili na Trgu republike, a zatim krenuli kroz Knez Mihailovu ulicu, i stigli do Biblioteke grada Beograda.

Odatle su pozvani da se vrate takođe Ulicom kneza Mihaila, nazad do Trga republike, gde je skup i završen.

Među prisutnima su i Aris Movsesijan, potpredsednik Pokreta slobodnih građana (PSG), Pavle Cicvarić, student-blokader sa FPN-a, Duško Lopandić, profesor sa Fakutleta za pravosuđe i privredu i potpredsednika stranke Srbija centar (SRCE), Katarina Jovanović, profesorka-blokaderka na Fakultetu muzičke umesnosti, kao i Zoran Lutovac, član i bivši predsednik Demokratske stranke.

Među njima je i Stefan Janjić, generalni sekretar i narodni poslanik stranke Srbija centra - SRCE.

Na skupu je bio i Natan Albahari, bivši narodni poslanik u Skupštini Srbije i član PSG, kao i Stefan Simić, odbornik u Skupštini grada Beograda i član PSG.