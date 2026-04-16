Već tokom poslepodneva sledi promena, pa se na zapadu, jugozapadu i jugu očekuje razvoj oblaka koji će lokalno doneti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, najavljuje RHMZ.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići između 20 i 24 stepena. Iako će dan početi mirno i stabilno, drugi deo dana donosi kratkotrajnu nestabilnost u pojedinim krajevima.

Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu do umerenu oblačnost. U brdsko-planinskim predelima posle podne mogući su lokalni pljuskovi, dok će jutarnje temperature biti od 8 do 12 stepeni, a dnevne ponovo u rasponu od 20 do 24.

Tokom vikenda zadržaće se promenljivo oblačno i umereno toplo vreme, sa sunčanim intervalima i maksimalnim temperaturama od 19 do 23 stepena. Padavine će biti retke i kratkotrajne, uglavnom u planinskim krajevima zapadne, jugozapadne i južne Srbije.

Početkom naredne sedmice sledi osveženje uz pad temperature i nestabilnije vremenske prilike. Kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se mestimično širom zemlje.

