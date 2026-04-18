Posledice mogućeg napada na gasovod Turski tok bile bi uporedive sa blokadom Ormuskog moreuza, izjavio je danas turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bajraktar.

"Posledice napada na Turski tok biće uporedive, na ovaj ili onaj način, sa blokadom Ormuskog moreuza. Već smo se suočili sa ovim nakon bombardovanja Severnog toka", rekao je on za RIA Novosti na marginama Diplomatskog foruma u ​​Antaliji.

Takođe je upozorio da ne postoji alternativa gasovodu Turski tok u slučaju potencijalnog napada.

"Turski tok snabdeva gasom Tursku i evropske zemlje. Nema zamene", istakao je Bajraktar.

Prema njegovim rečima, energetska infrastruktura mora da ostane izvan sukoba i ne sme da bude pogođena napadima, izjavio je Bajraktar.

"Kažemo da ovo nije dobro. Čim počnete da posmatrate energetsku infrastrukturu kao primarnu metu napada u sukobu, otvara se novo poglavlje. To je beskrajna lista meta - kompresorske stanice, transformatori, sam gasovod, elektrane", rekao je turski ministar energetike.

On je najavio da bi prvi blok nuklearne elektrane Akuju, koja se gradi uz učešće Rusije, mogao da počne sa proizvodnjom struje u oktobru.

"Oktobar kao datum za prvo snabdevanje električnom energijom iz Akujua je prilično optimistična prognoza. Možda će biti potrebno malo duže. Izgradnja prvog energetskog bloka je završena 99 odsto. Trenutno je potrebno stotine raznih testova" rekao je Bajraktar.

Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao da se Moskva nada da je Ankara obavestila ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o neprihvatljivosti napada na gasovode Turski tok i Plavi tok.

On je napomenuo da Rusija redovno prenosi zabrinutost Turskoj zbog rastuće pretnje infrastrukturi Turskog i Plavog toka.

Gasovodi snabdevaju Tursku ruskim gasom preko Crnog mora. Druga linija Turskog toka je takođe namenjena snabdevanju zemalja južne i jugoistočne Evrope.