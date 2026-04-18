Američki ratni brod USS Kanbera LCS 30 patrolira Arapskim morem sprovodeći blokadu iranskih luka koju su uvele Sjedinjene Američke Države, objavila je na svom X nalogu američka centralna vojna komanda (CENTCOM).

U objavi se navodi da su od početka blokade 23 broda izvršila naređenja američkih snaga da se vrate u svoje luke.

"Američke snage sprovode pomorsku blokadu za brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja", objavio je CENTCOM na platformi X.

U objavi se kaže da od petka iznad Ormuskog moreuza patroliraju i američki borbeni helikopteri AH-64 Apači.

"Pripadnici američke vojske patroliraju u moreuzu i oko njega, pružajući vidljivo prisustvo i podršku slobodoj plovidbi", poručuje se u X objavi CENTCOM-a.

Ranije danas trgovački brodovi u Ormuskom moreuzu primili su radio poruku od iranske mornarice da je taj pomorski put ponovo blokiran, saopštili su izvori iz brodarstva.

Jedan tanker je ranije danas prijavio da mu se približila iranska topovnjača i otvorila vatru