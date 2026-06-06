Muškatle, petunije i drugo ukrasno cveće krase gotovo svaki prozor, ali održavanje bujnih i zdravih biljaka često podrazumeva kupovinu skupih preparata i đubriva.

Ipak, iskusni baštovani godinama koriste jednostavan trik iz kuhinje koji ne košta ništa, a može značajno da pomogne biljkama da budu snažnije i raskošnije.

Reč je o vodi u kojoj se kuvao krompir.

Sledeći put kada budete pripremali ručak, nemojte odmah prosipati vodu nakon kuvanja krompira. Sačekajte da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim njome zalijte cveće u saksijama ili bašti.

Ovaj prirodni tretman dovoljno je primeniti jednom nedeljno.

Tokom kuvanja krompir u vodu otpušta skrob, ali i određene minerale poput kalijuma, fosfora i magnezijuma. Upravo zbog toga mnogi ljubitelji cveća veruju da ovakva voda može doprineti boljem razvoju biljaka, jačanju korena i podsticanju rasta novih izdanaka.

Posebno je važno da voda ne bude posoljena. So može da ošteti koren biljke, uspori njen rast, pa čak i dovede do propadanja biljke ako se koristi duže vreme.

Zato, ukoliko želite da isprobate ovaj jednostavan kućni trik, koristite isključivo vodu od nezasoljenog krompira i obavezno je ostavite da se potpuno ohladi pre zalivanja.

Ponekad najkorisnija rešenja za negu biljaka ne nalaze se u baštenskim centrima, već upravo u vašoj kuhinji.