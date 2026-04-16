Predsednik SAD Donald Tramp upravo je na društvenoj mreži Truth Social objavio da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Libana.

"Upravo sam imao odlične razgovore sa visokopoštovanim predsednikom Libana Džozefom Aunom i premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom. Ova dva lidera su se složila da će, kako bi postigli MIR između svojih zemalja, formalno započeti desetodnevno PRIMIRJE u 17 časova po istočnoameričkom vremenu (23 časa po srpskom)", napisao je Tramp na mreži Trusth social.

On je rekao da su u utorak dve zemlje prvi put imale direktne pregovore nakon više decenija.

"Dve zemlje su se posle 34 godine sastale ovde u Vašingtonu, sa našim državnim sekretarom Markom Rubiom. Naložio sam potpredsedniku Džej Di Vensu i državnom sekretaru Rubiju, zajedno sa načelnikom Združenog generalštaba, Denom Kejnom, da sarađuju sa Izraelom i Libanom kako bi se postigao trajni MIR. Bila mi je čast da rešim devet ratova širom sveta, a ovo će biti moj deseti, pa hajde da to URADIMO!", napisao je Tramp.

Kako smo ranije danas pisali, izraelskoj vojsci danas je naloženo da započne pripreme za potencijalni prekid vatre u Libanu, preneli su vojni zvaničnici za izraelski dnevni list „Harec“.