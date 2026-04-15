Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev uputio je poruku evropskim zemljama nakon što je rusko Ministarstvo odbrane objavilo spisak konkretnih adresa proizvođača bespilotnih letelica koje se koriste za potrebe Ukrajine.

On je na društvenim mrežama poručio Evropi da „mirno spava“, uz jasnu aluziju na potencijalni razvoj situacije.

„Kada će udari postati stvarnost zavisi od daljeg razvoja događaja. Laku noć, evropski partneri“, napisao je Medvedev, čime je dodatno podigao tenzije.

U istoj poruci, Medvedev je naglasio da se proizvodni pogoni za dronove, koji se nalaze širom Evrope i rade za potrebe Ukrajine, mogu smatrati legitimnim ciljevima za ruske oružane snage.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, rukovodstva više evropskih država donela su odluku da značajno povećaju proizvodnju i isporuku bespilotnih letelica Ukrajini, koje se koriste za izvođenje napada na rusku teritoriju.

Ministarstvo je takođe objavilo konkretne lokacije tih proizvodnih kapaciteta u Evropi, čime je dodatno naglašeno da Rusija raspolaže detaljnim informacijama o infrastrukturi koja učestvuje u ovom procesu.

Iz Moskve poručuju da ovakvi potezi predstavljaju svesnu i namernu eskalaciju sukoba, ističući da povećanje proizvodnje i slanje dronova Ukrajini dodatno pogoršava bezbednosnu situaciju na evropskom kontinentu.

Ova objava izazvala je veliku pažnju i zabrinutost, jer ukazuje na mogućnost daljeg širenja konflikta i potencijalne posledice po zemlje koje učestvuju u proizvodnji i isporuci vojne opreme.