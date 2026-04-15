Vastu, drevni vedski sistem uređenja doma, poznat i kao indijski feng šui, ima pravila koja mogu poboljšati energiju u kući i privući bogatstvo i prosperitet. Poštovanje ovih pravila može pozitivno uticati na svakodnevni život, dok njihovo zanemarivanje donosi energetske blokade i finansijske poteškoće.

Ključne stvari koje treba izbegavati

Metla nije za svaki kutak – ne stavljajte metlu pored nameštaja ili mesta gde čuvate dragocenosti. U vastu simbolici, ona može „odvući“ novac i privući loše finansije.

Lekovi nisu dobrodošli u kuhinji – po ovom principu, držanje lekova u kuhinji može izazvati nesreću i nevolje. Bolje je čuvati ih u spavaćoj ili dnevnoj sobi.

Oprez sa biljkama sa trnjem – ove biljke se ne preporučuju unutar doma, jer prema vedskim verovanjima privlače nepovoljne događaje i blokiraju pozitivnu energiju.

Prljavi zidovi i „žvrljanje“ – porodice sa malom decom često se suočavaju sa ovim problemom. Nedovoljno čisti zidovi i nasumične linije simbolično blokiraju energiju novca i mogu privući finansijske teškoće.

Važni delovi doma

Severoistočni deo doma – mora biti uredan i čist. Ovaj sektor se povezuje sa bogatstvom, pa prilikom čišćenja obratite poseb

nu pažnju na red i organizaciju.

Južni deo doma – izbegavajte okačiti slike, posebno one povezane s vodom, kao što su akvarijumi ili fontane. Po vastu principima, voda u ovom delu može „odvući“ pozitivnu energiju.

Kupatilo i vrata – mnogi ostavljaju vrata kupatila otvorena, ali to prema indijskom feng šuiju simbolično predstavlja gubitak novca. Vlaga u kupatilu može da „isklizne“ bogatstvo, zato se preporučuje da vrata uvek budu zatvorena.

Mali trik za svakodnevni prosperitet

Primenjujući ove jednostavne principe u svom domu, možete poboljšati cirkulaciju pozitivne energije i privući finansijsku stabilnost. Čak i sitnice, poput zatvorenih vrata kupatila ili urednog severoistočnog ugla, mogu napraviti veliku razliku.