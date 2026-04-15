Evropol je podržao organe za sprovođenje zakona u Crnoj Gori u sprovođenju velike međunarodne akcije usmerene na, kako je navedeno, "značajnu ćeliju Balkanskog kartela". U operaciji je uhapšeno 12 osumnjičenih - četvoro u Nemačkoj, dok je jedan visokopozicionirani član grupe priveden u Crnoj Gori.

Istraga, u kojoj su učestvovale i vlasti Austrije i Španije, bila je usmerena na kriminalnu mrežu za koju se sumnja da je deo velike međunarodne organizacije za trgovinu drogom, pre svega kokainom i kanabisom.

Prema navodima Evropola, osumnjičeni koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i Nemačkoj imali su različite uloge unutar organizacije - od finansijera do koordinatora i logističara.

Pravosudne vlasti u Crnoj Gori podigle su optužnice protiv više osumnjičenih zbog sumnje da su umešani u trgovinu 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine.

Droga je zaplenjena u 12 odvojenih operacija tokom prethodnih meseci u više zemalja Evropske unije i Južne Amerike.

Istražitelji veruju da je mreža koristila pomorske i vazdušne rute krijumčarenja, pri čemu su droge transportovane u kontejnerima za robu, ali i drugim skrivenim metodama.

Sumnja se i da je kriminalna grupa kanabis krijumčarila u Evropsku uniju iz i preko zemalja poput Albanije, Tajlanda i Sjedinjenih Američkih Država.

