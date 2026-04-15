Kremlj je negirao da su u toku bilo kakve pripreme za mogući sastanak ruskog lidera Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa, na marginama planirane posete ruskog lidera Kini.

Ovaj stav je preneo portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je pojasnio da nema planova za kontakt između dva lidera.

Kako je napomenuo, „"trenutno ne postoje takvi planovi “.

Ova izjava je došla kako bi se razjasnile glasine o mogućem diplomatskom sastanku, naglašavajući da, uprkos poseti Vladimira Putina Kini, u neposrednoj budućnosti nije planiran sastanak sa američkim predsednikom, prenosi Pronjuz.

