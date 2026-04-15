Snimak sahrane, koja se održala dan pre nekoliko dana u regionu Liaoning, podeljen je na kineskoj društvenoj mreži Veibo.



Video prikazuje bager koji zakopava crni Mercedes-Benc S450L u jamu pored grobnog mesta. Na automobilu je bila vezana crvena traka, a registarska tablica je bila „8888“. Vozilo je zatim prekriveno zemljom.

Navodi se da se ovaj model Mercedesa se u Kini navodno prodaje po ceni od najmanje 1,1 miliona juana (otprilike 240 miliona južnokorejskih vona). Posebno, broj 8 se u kineskoj kulturi smatra simbolom bogatstva i sreće, a registarske tablice poput „8888“ poznate su po tome da se prodaju za najmanje 100.000 juana (otprilike 21 milion južnokorejskih vona).

Drugi video prikazuje ožalošćenu porodicu kako služi hranu gostima pod šatorom. Na stolu su se nalazili luksuzni proizvodi poput jastoga.