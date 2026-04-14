Međunarodna agencija za energiju (IEA) saopštila je da je Rusija u martu značajno povećala prihode od izvoza nafte, gotovo ih udvostručivši u odnosu na prethodni mesec. Glavni razlog za ovaj rast leži u povećanju globalnih cena nafte, ali i u promenama na tržištu izazvanim sukobima na Bliskom istoku.

Prema mesečnom izveštaju IEA, izvoz ruske sirove nafte porastao je za oko 270.000 barela dnevno u odnosu na februar, dostigavši ukupno 4,6 miliona barela dnevno. Ovaj rast pre svega je rezultat povećanih pomorskih isporuka, dok naftovod „Družba“ i dalje nije u funkciji.

Prihodi skoro udvostručeni

Zahvaljujući višim cenama na svetskom tržištu, prihodi od izvoza ruske nafte i naftnih derivata u martu su dostigli oko 19 milijardi dolara, dok su u februaru iznosili 9,75 milijardi dolara.

Istovremeno, proizvodnja sirove nafte u Rusiji porasla je na 8,96 miliona barela dnevno, u odnosu na 8,67 miliona iz prethodnog meseca.4

Mogući problemi u daljem rastu

Iako su rezultati pozitivni, IEA upozorava da bi Rusija mogla imati poteškoća da dodatno poveća proizvodnju. Kao glavni razlog navode se oštećenja lučke i energetske infrastrukture.

Posebno su pogođene ruske luke na Baltičkom i Crnom moru, kao i rafinerije, koje su u više navrata bile meta napada dronovima.

Globalni uticaj i promene na tržištu

Na svetskom nivou, sukobi na Bliskom istoku izazvali su ozbiljan poremećaj u snabdevanju naftom. Prema podacima IEA, u martu je zabeležen gubitak od čak 10 miliona barela dnevno, što predstavlja jedan od najvećih šokova u ponudi nafte u istoriji.

Istovremeno, prognoze za budućnost nisu optimistične – očekuje se da će globalna potražnja za naftom tokom 2026. godine opasti u proseku za 80.000 barela dnevno, što je značajna promena u odnosu na ranije procene rasta.

Iako je Rusija trenutno profitirala od rasta cena i povećanog izvoza, dugoročna stabilnost ostaje neizvesna zbog infrastrukturnih problema i promena na globalnom tržištu nafte.