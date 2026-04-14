Određeni horoskopski znakovi svoju ljubav i naklonost pokazuju na čudne načine. Skloni su ljubomori , ali je izražavaju na različite načine.

Škorpija

Škorpija skoro uvek prednjači na listi najljubomornijih znakova jer voli duboko, intenzivno i bez rezerve. Kada nekome veruje, očekuje istu lojalnost, a svaka sumnja u iskrenost ili lojalnost brzo budi posesivnost.Iako često deluje mirno i staloženo, ispod površine pažljivo prati sve što se dešava i retko propušta najmanju promenu.



Bik

Bik je znak koji voli sigurnost, stabilnost i osećaj da zna gde se nalazi, pa svaka pretnja toj ravnoteži može u velikoj meri da je poremeti. U vezama je lojalan i privržen, ali upravo zato teško podnosi osećaj da neko „ulazi na njegovu teritoriju“. Njegova ljubomora obično nije nasilna na prvi pogled, već tiha, tvrdoglava i postojana, zbog čega može dugo da tinja.

Rak

Rak je veoma emotivan i osetljiv znak za koga je bliskost izuzetno važna, pa čak i najmanji znak distanciranja može više da ga pogodi nego što će pokazati. Kada se oseća nesigurno, lako počinje da zamišlja različite scenarije i da se povlači u sebe, iako mu je zapravo najviše potrebna potvrda ljubavi. Njegova ljubomora se često ne pojavljuje kao otvorena drama, već kao povređenost, tišina i povećana potreba za pažnjom, piše Večernji list.



Lav

Lav voli da bude poseban i obožavan, pa mu nije lako kada oseti da više nije u centru pažnje. Iako deluje samouvereno, njegov ponos i potreba za potvrdom mogu ga učiniti veoma osetljivim na konkurenciju. Ako misli da ga neko zasenjuje u životu partnera, njegova ljubomora može da eruptira kroz dramatične reakcije, potrebu za dokazivanjem i povećanu želju da ponovo preuzme glavnu ulogu.