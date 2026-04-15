Novi mađarski premijer Peter Mađar - koji je u nedelju svrgnuo "sa trona" Viktora Orbana posle 16 godina vladavine - pozvao je juče na brzo formiranje vlade, izrazio nadu da će do zvanične primopredaje vlasti doći 5. maja, i izneo prioritete, koji uključuju fondove Evropske unije (EU), evrozonu, Ukrajinu, Rusiju i migracije.
Mađar je juče izjavio da je spreman da brzo preuzme dužnost i pozvao predsednika Mađarske Tamaša Šujoka da sazove parlament kako bi formirao vladu "što je pre moguće".
Na konferenciji za novinare u Budimpešti, koja je trajala tri sata, odgovarao je na pitanja iz širokog spektra tema, a ovo su ključne tačke iz njegovog govora, piše "Juronjuz".
Deblokirati sredstva EU
Mađar je rekao da je obezbeđivanje zamrznutih sredstava EU glavni prioritet njegove vlade, jer je Evropska komisija suspendovala 17 milijardi evra od ukupno 27 milijardi namenjenih Mađarskoj.
Odbrambeni plan Budimpešte u okviru SAFE programa - instrumenta zajma od 150 milijardi evra za jačanje odbrambene proizvodnje širom bloka - takođe još nije odobren.
Mađar je rekao da ima plan od četiri tačke za postizanje sporazuma o oslobađanju sredstava EU za Mađarsku i da je već u aktivnim pregovorima sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Četiri tačke tog plana su:
- mere protiv korupcije, uključujući i pristupanje Evropskom javnom tužilaštvu (nezavisnom tužilačkom telu EU)
- obnova nezavisnosti pravosuđa i istražnih organa
- obezbeđivanje slobode medija
- oslobađanje mađarskih univerziteta i akademskih sloboda
Rekao je da se nada da će plan biti dovoljan da se odluke odblokiraju "što je pre moguće".
Pristupanje evrozoni
Mađar je rekao da će njegova vlada razmotriti pristupanje evrozoni, što je bilo jedno od ključnih predizbornih obećanja.
- Većina mađarskog naroda i većina poslovnih lidera veruje da bi mađarska ekonomija dobila određenu stabilnost ako bismo odredili datum za ulazak u evrozonu - rekao je Mađar.
Dodao je da će prvo morati da ispitaju stanje budžeta i sprovedu brze konsultacije pre nego što odrede datum pristupanja.
Zadržati izuzeće za ukrajinski zajam
Mađar je rekao da Mađarska želi prijateljske odnose sa svim susedima, uključujući Ukrajinu, i nagovestio da bi bio spreman da se sastane sa predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Naglasio je da se Ukrajina ne može prisiliti da prihvati mirovni sporazum koji bi zahtevao da ustupi deo teritorije.
- Nijedna druga zemlja nema pravo da kaže da treba da se odreknete ove ili one teritorije. Svako ko to kaže, sam je izdajnik - rekao je Mađar.
Govoreći o paketu zajma EU od 90 milijardi evra za Ukrajinu, Mađar je rekao da podržava izuzeće Mađarske, koje je ispregovarala Orbanova vlada, ističući lošu budžetsku situaciju zemlje. On je dodao da pristupanje Ukrajine EU "u narednih 10 godina" nije realno i usprotivio se bilo kakvom ubrzanom procesu članstva.
Nastaviti kupovinu ruske nafte
Mađar je rekao da Rusija mora da okonča rat i da bi tu poruku preneo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu direktno ako bi imao priliku.
- Ako Vladimir Putin pozove, javiću se na telefon. Ako bismo razgovarali, mogao bih da mu kažem da bi bilo lepo da se posle četiri godine prekine ubijanje i završi rat. Verovatno bi to bio kratak telefonski razgovor i ne mislim da bi on poslušao moj savet i prekinuo rat - dodao je.
Govoreći o energentima, Mađar je rekao da će zemlja nastaviti da kupuje rusku energiju i da će prioritet biti najjeftinija dostupna nafta, što je u suprotnosti sa njegovim predizbornim obećanjem da će do 2035. postepeno ukinuti uvoz ruske energije.
Protivljenje migracionom paktu EU
Mađar je rekao da Mađarska mora da reši pitanje kazni od milion evra dnevno koje joj prete zbog nepoštovanja prethodne presude Evropskog suda pravde o postupanju prema migrantima.
- Postoje i druge zemlje koje su uspele da poštuju zakon EU bez dopuštanja ilegalnim migrantima da uđu. Ako su Slovačka i Poljska to mogle da reše, možemo i mi - naglasio je.
Mađar je rekao da se protivi migracionom paktu EU i da namerava da zadrži ogradu na granici koju je izgradila Orbanova vlada.
Dodao je da bi Mađarska mogla doprineti odbrambenim kapacitetima drugih zemalja slanjem granične policije.
Alo.rs/Euronews
