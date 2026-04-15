Novi mađarski premijer Peter Mađar - koji je u nedelju svrgnuo "sa trona" Viktora Orbana posle 16 godina vladavine - pozvao je juče na brzo formiranje vlade, izrazio nadu da će do zvanične primopredaje vlasti doći 5. maja, i izneo prioritete, koji uključuju fondove Evropske unije (EU), evrozonu, Ukrajinu, Rusiju i migracije.

Mađar je juče izjavio da je spreman da brzo preuzme dužnost i pozvao predsednika Mađarske Tamaša Šujoka da sazove parlament kako bi formirao vladu "što je pre moguće".

Na konferenciji za novinare u Budimpešti, koja je trajala tri sata, odgovarao je na pitanja iz širokog spektra tema, a ovo su ključne tačke iz njegovog govora, piše "Juronjuz".

Deblokirati sredstva EU



Mađar je rekao da je obezbeđivanje zamrznutih sredstava EU glavni prioritet njegove vlade, jer je Evropska komisija suspendovala 17 milijardi evra od ukupno 27 milijardi namenjenih Mađarskoj.

Odbrambeni plan Budimpešte u okviru SAFE programa - instrumenta zajma od 150 milijardi evra za jačanje odbrambene proizvodnje širom bloka - takođe još nije odobren.

Mađar je rekao da ima plan od četiri tačke za postizanje sporazuma o oslobađanju sredstava EU za Mađarsku i da je već u aktivnim pregovorima sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Četiri tačke tog plana su:

mere protiv korupcije, uključujući i pristupanje Evropskom javnom tužilaštvu (nezavisnom tužilačkom telu EU)

obnova nezavisnosti pravosuđa i istražnih organa

obezbeđivanje slobode medija

oslobađanje mađarskih univerziteta i akademskih sloboda

Rekao je da se nada da će plan biti dovoljan da se odluke odblokiraju "što je pre moguće".