Iranska ambasada u Gani javno se narugala američkom predsedniku Donaldu Trampu, tvrdeći da je kineski tanker bez problema prošao kroz američku „blokadu“ Ormuskog moreuza.

U objavi na mreži Iks, iranske diplomate iskoristile su ironičan ton i direktno dovele u pitanje efikasnost američkih mera.

„Kineski tanker ‘Rič Stari’, pod sankcijama zbog prevoza iranske nafte, a pod zastavom Malavija — zemlje koja nema pristup moru — upravo je prošao kroz američku blokadu Ormuza, uprkos mnogim upozorenjima ‘velikih lepih brodova’ Trampove mornarice. Kažu da je kapetan kupio premijum paket da preskoči reklame", navela je ambasada Irana u Gani.

U istoj objavi iranska ambasada nastavila je sa podsmehom na račun Vašingtona i poručila da blokada, kako tvrde, važi samo za države kojih se Sjedinjene Američke Države ne plaše.

„Kažu nam da blokada važi samo za zemlje kojih se SAD ne plaše. Taj spisak je nekad bio dugačak, a sad može da stane na Trampov račun iz Mekdonaldsa", dodala je ambasada, imitirajući stil objava američkog predsednika.

Spor oko blokade Ormuskog moreuza

Donald Tramp je blokadu Ormuskog moreuza objavio u nedelju uveče, nakon neuspeha prve runde pregovora sa Teheranom. Iran je prethodno, kao odgovor na američku i izraelsku agresiju, zatvorio ključni morski prolaz za naftne i gasne tankere i najavio da će prolaz naplaćivati u kineskim juanima.

U centru nove polemike našao se tanker „Rič Stari", koji zaista plovi pod zastavom Malavija, afričke države bez izlaza na more. Prema navodima, brod je u vlasništvu kineske kompanije „Šangaj Sjuanrun Šiping", a i tanker i kompanija nalaze se pod američkim sankcijama zbog poslovanja sa Iranom.

Ova epizoda dodatno je podgrejala raspravu o tome koliko je američka blokada Ormuskog moreuza zaista efikasna i da li Vašington može da sprovede mere koje je najavio.

Iranske diplomate pojačale napade na Trampa

Iranske diplomate od početka sukoba koriste društvene mreže kako bi osporile američke i izraelske tvrdnje. Ambasada u Gani ranije je tako dovela u pitanje Trampovu tvrdnju da su SAD od početka rata 28. februara potopile 158 iranskih brodova.

„Ko onda blokira tesnac? Ili lažeš o 158, ili si priznao da Iranu nije potrebna mornarica da te blokira. Biraj, šta god ti pomaže da mirno spavaš, a tesnac će i ujutro ostati zatvoren", navela je ambasada.

Zvanični odgovor Teherana na Trampovu najavu blokade iranskih luka bio je još oštriji. Iranski državni mediji preneli su poruku da će svi američki brodovi koji pokušaju da sprovedu takvu blokadu biti „poslati na dno mora".

Nova razmena poruka dodatno podiže tenzije oko Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza za transport nafte i gasa, dok sukob između Vašingtona i Teherana ulazi u novu, još oštriju fazu.