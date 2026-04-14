Tri državljanina Ukrajine, Moldavije i Rusije privedena su u okviru istrage o pokušaju izvršenja terorističkog napada u Moskvi pomoću miniranog električnog skutera, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB Rusije.

"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije, u okviru potrage za licima umešanim u pripremu terorističkog napada sprečenog 2. aprila 2026. godine u Moskvi, koji je planirala Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) protiv visokog službenika iz sistema organa reda, uz upotrebu miniranog elektroskutera, privela je državljanina Ukrajine (rođenog 1980. godine), državljanina Moldavije (rođenog 1991. godine) i državljanina Rusije (rođenog 2009. godine)", navodi se u saopštenju.

Napomenuli su da je utvrđeno da je državljanin Ukrajine pripadnik Oružanih snaga Ukrajine, kao i da je učestvovao u borbenim dejstvima protiv Oružanih snaga Ruske Federacije na teritoriji DNR, kao i u Zaporoškoj i Sumskoj oblasti.

"U martu 2025. godine regrutovan je od strane SBU i upućen u Moskvu radi izviđanja i izvršenja ubistva vojnog lica", istakli su u FSB-u.

Napomenuli su da je on, po nalogu svog koordinatora, najpre preuzeo komponente eksplozivne naprave iz skrovišta, zatim sastavio improvizovanu eksplozivnu napravu sa razornim elementima, koju je potom postavio u prtljažnik elektroskutera.

"Privedenog državljanina Moldavije su regrutovale ukrajinske specijalne službe u decembru 2025. godine u Kišinjevu i upućen u Moskvu radi izviđanja potencijalnih meta napada. Na dan pripreme terorističkog akta iznajmio je automobil kojim je unapred stigao do biznis-centra i organizovao onlajn prenos kako bi u realnom vremenu prenosio posledice planirane eksplozije", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, državljanin Rusije je, po zadatku SBU za novčanu nadoknadu, izvršio snimanje terena radi određivanja mesta parkiranja elektroskutera, kako bi se omogućilo pogađanje mete, i snimke je prosledio koordinatoru tokom pripreme napada.

"Potraga za drugim licima umešanim u pripremu ovog terorističkog akta se nastavlja", poručili su u ruskoj bezbednosnoj službi.