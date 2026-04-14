Ovonedeljni vođa u rijalitiju Elita 9, Uroš Stanić, izabrao je svoje potrčke – ljute suparnice Aneli Ahmić i Staniju Dobrojević, koje su odmah započele žestok konflikt.

- Stanijin i Anelin odnos je sve dinamičniji, one su ovonedeljni potrčci - rekao je Uroš, te će njih dve večeras napustiti Belu kuću i nedelju dana provesti zajedno u izolaciji.

-Verovatno je zanimljivo gledaocima. Sa Asminom sve završila, a žena mi se "nakačila". Sinoć me je gurkala, došlo je i obezbeđenje - istakla je Stanija.

-Ništa neće postići izolacijom, neću ni reč progovoriti. Žena me čačka i provocira bez razloga - dodala je Ahmićeva.

-Šta ova žena hoće od mene nakon tri godine? Nakon Janjuša, Mateje, Luke? Skini mi se s grbače, budaletino jedna. Gurkala me je, iskulirala sam je. Idi tamo kod oca tog deteta - poručila joj je Dobrojevićeva.

-Nemaš sat na ruci, ja imam. Ko te j*be, sponzorušo i ljubavnice. Ljubavnica koja je pričala o Nori - odgovorila joj je Aneli.

-Je l’ ja imam dete sa njim ili ti? Šta mi dete spominješ? Ako ostanem ovde, pobednica SAM. Ako slučajno ti pobediš, znaj da ti sledi ludnica, ti si bolesna i nesrećna. Moj si fan - poručila je Stanija.