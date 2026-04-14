"Sazan pripada Albaniji i to će tako ostati. Nismo završili pregovore o njemu", naveo je albanski premijer.

Govoreći o potencijalnim projektima na Sazanu, Rama je rekao da ostrvo neće postati zatvoren rizort, kao i da će zajedno sa stranim kompanijama u projektima na ostrvu učestvovati i albanske kompanije, preneo je prištinski portal "Reporteri".

Podsetimo, Vlada Albanije dodelila je status strateškog investitora kompaniji vezanoj za Trampovog zeta, Džareda Kušnera, zbog izgradnje velelepnog turističkog naselja na Sazanu.

Ivanka Tramp i Kušner, podsetimo, boravili su i na Sazanu tokom posete Albaniji, a Kušner je na jednom forumu rekao kako vredi ulagati u Albaniju i dodao je da su priroda i lokacija prednosti Sazana.

Mediji iz Tirane su tokom prošlog leta preneli da je Ivanka Tramp kupila Sazan za milijardu dolara.

Međutim, albanski advokat Erdis Doraci izjavio je da nema govora o prodaji ostrva, već da se radi o velikoj strateškoj investiciji, a da će osim bračnog para Kušner-Tramp u Sazan ulagati i investitori iz UAE. Mediji sa sedištem u Tirani iz milošte su prozvali Sazan "Trampovim ostrvom" i "Ivankinim bunker-ostrvom".

Sazan je, podsetimo, "vojno ostrvo" koje albanski komunistički lider Enver Hodža ustupio prvo SSSR-u, zatim i Kini. Ono se nalazi se na ulazu u Valonski zaliv na jugozapadu Albanije i strateška je tačka u Otrantskom kanalu, koji razdvaja Jadransko od Jonskog mora.

U periodu Hladnog rata, zajedno sa bazom Paša Limani, bio je ključno sovjetsko uporište u Sredozemlju, kako navode albanski mediji.

Nakon objavljivanja novih dokumenata povezanih sa slučajem osuđenog pedofila Džefrija Epstina, ostrvo Sazan ponovo je dospelo u žižu javnosti.

Sibel Edmonds, koja je radila kao prevodilac za FBI, još 2016. godine, govorila je o ostrvu Sazan kao o teritoriji koja ispunjava sve kriterijume da postane ostrvo na kome važe drugačija pravila, a Edmonds je ponovo govorila o vezama osuđenog prestupnika i balkanskih zemalja, pomenuvši i Albaniju.