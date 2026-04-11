Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da Ukrajina održava stalne kontakte sa američkom stranom i da se priprema za intenziviranu saradnju sa evropskim partnerima kako bi se unapredili pregovori i ojačale bezbednosne garancije.

"Ukrajina je u stalnom kontaktu sa američkom stranom na različitim nivoima. U narednim nedeljama pripremamo veoma aktivan rad i sa našim evropskim partnerima", rekao je on.



Zelenski je dodao da Ukrajina takođe zasebno radi sa partnerima na napretku pregovora i obezbeđivanju bezbednosnih garancija.



