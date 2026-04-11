Komesarka policije Njujorka Džesika Tiš izjavila je na konferenciji za novinare da je osumnjičeni, identifikovan kao 44-godišnji Entoni Grifin, napao troje ljudi, muškarca starog 65 godina, ženu od 70 godina i muškarca od 84 godine, prenosi NBC News.

Prema njenim rečima, Grifin je mačetom najpre napao žrtve, a potom je usmrćen kada su policajci otvorili vatru.

"Naši policajci su se suočili sa naoružanim licem koje je već povredilo više osoba i nastavilo da predstavlja pretnju. Izdavali su jasna naređenja i pokušali da smire situaciju, ali kada pretnja nije prestala, preduzeli su odlučne mere kako bi zaštitili građane", rekla je Tiš.

Tiš je navela da je napad počeo oko 9.30 po lokalnom vremenu, kada je Grifin ušao u metro na stanici Vernon bulevar u Kvinsu i vozom linije 7 stigao do Grand centrala.

Po dolasku je na peronu isekao 84-godišnjeg muškarca, nanevši mu teške povrede glave i lica, a zatim je na peronu linija 4, 5 i 6 napao još dve osobe.

Muškarac star 65 godina zadobio je slične povrede, uključujući otvoreni prelom lobanje, dok je žena povređena u predelu ramena.

Policajci su oko 9.40 obavešteni o napadu, a po dolasku na lice mesta zatekli su osumnjičenog i naredili mu da baci oružje.

Kako je navela Tiš, on je odbio da posluša više od 20 naređenja i krenuo ka policajcima sa podignutim nožem, nakon čega je jedan policajac ispalio hice i pogodio ga dva puta.

Vlasti su saopštile da žrtve nisu poznavale napadača i da se napad smatra nasumičnim.

Grifin je ranije hapšen tri puta.