Govoreći tokom posebnog molitvenog bdenja, papa je osudio upotrebu verskog jezika kao opravdanja za rat i upozorio na, kako je rekao, "iluziju svemoći" koja postaje sve nepredvidljivija, navodi Rojters.

"Zaustavite se! Vreme je za mir! Sedite za sto dijaloga i posredovanja, a ne za sto za kojim se planira novo naoružavanje", naglasio je papa Lax XIV.

On je, ujedno i kritikovao sukobe, pozivajući se na pisma dece iz ratnih zona koja, kako je naveo, opisuju "užas i nečovečnost".

Papa je podsetio i na protivljenje Katoličke crkve invaziji na Irak 2003. godine, citirajući apel pokojnog pape Jovana Pavla II upućenog četiri dana pre početka tog sukoba.

"Dosta idolopoklonstva prema sebi i novcu! Dosta demonstracije moći! Dosta rata!", istakao je papa.

On je ponovio i raniji stav da Bog odbacuje molitve lidera koji započinju ratove, osuđujući korišćenje hrišćanske retorike za opravdavanje sukoba.

"Ravnoteža u ljudskoj porodici ozbiljno je narušena. Čak se i sveto ime Boga uvlači u diskurse smrti", rekao je papa.

Prva runda pregovora između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu završena je danas nakon nešto manje od dva sata, a očekuje se da naredna runda usledi nakon pauze za obrok, prenela je ranije Al Džazira.

Kako se navodi, obe strane su tokom prve runde iznele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine, i otvaranjem Ormuskog moreuza.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, a iransku predsednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.