NASTAVLJAMO BORBU PROTIV IRANA Netanjahu zapretio Iranu, pa poslao oštru poruku ERDOGANU
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika, uz oštre kritike na račun predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana.
"Izrael će pod mojim vođstvom nastaviti da se bori protiv iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika", naveo je Netanjahu u objavi na društvenoj mreži X.
On je istovremeno kritikovao predsednika Turske Erdogana, optužujući ga da "ugađa" proiranskim pokretima, kao i da je odgovoran za "masakre" nad kurdskim stanovništvom.
Objava Netanjahua, prema ocenama izraelskih medija, dolazi kao reakcija na izveštaje iz Turske da tamošnji tužioci traže kazne zatvora u ukupnom trajanju do 4.596 godina za njega i druge izraelske zvaničnike.
Prema tim navodima, optužbe uključuju zločine protiv čovečnosti i genocid, kao i sprečavanje flotile "Sumud" da 2025. godine stigne do Pojasa Gaze.
