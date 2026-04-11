Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika, uz oštre kritike na račun predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana.

Izrael će pod mojim vođstvom nastaviti da se bori protiv iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika", naveo je Netanjahu u objavi na društvenoj mreži X.

On je istovremeno kritikovao predsednika Turske Erdogana, optužujući ga da "ugađa" proiranskim pokretima, kao i da je odgovoran za "masakre" nad kurdskim stanovništvom.

Objava Netanjahua, prema ocenama izraelskih medija, dolazi kao reakcija na izveštaje iz Turske da tamošnji tužioci traže kazne zatvora u ukupnom trajanju do 4.596 godina za njega i druge izraelske zvaničnike.

Prema tim navodima, optužbe uključuju zločine protiv čovečnosti i genocid, kao i sprečavanje flotile "Sumud" da 2025. godine stigne do Pojasa Gaze.