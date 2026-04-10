Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio je odlaganje svedočenja u dugotrajnom procesu za korupciju koji se vodi protiv njega, a koji je trebalo da se nastavi u nedelju, navodeći kao razlog za nastavak bezbednosne situacije u regionu, rekao je Netanjahuov advokat u sudskom podnesku.



Planirano je da se suđenje Netanjahuu nastavi nakon što je Izrael ukinuo vanredno stanje uvedeno zbog rata sa Iranom, a posle objave u sredu o prekidu vatre, prenosi Tajms of Izrael.



Odbrana je saopštila da je spremna da nastavi saslušanje svedoka tužilaštva.



"Zbog poverljivih bezbednosnih i diplomatskih razloga povezanih sa dramatičnim događajima koji su se desili u Državi Izrael i širom Bliskog istoka u poslednje vreme, premijer neće moći da svedoči u postupku najmanje naredne dve nedelje", navodi se u podnesku Okružnom sudu u Jerusalimu.



Saopšteno je da je sudu dostavljena zapečaćena koverta sa detaljima poverljivih razloga.



Netanjahu, prvi aktuelni premijer koji je optužen za krivično delo, poriče optužbe za podmićivanje, prevaru i kršenje poverenja podignute 2019. godine nakon godina istrage.