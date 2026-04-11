Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da očekuje pobedu svoje stranke Fides na predstojećim parlamentarnim izborima, ističući da je kampanju vodio "vođen zdravim razumom" i fokusiran na realne izazove sa kojima se zemlja suočava.

Orban je u intervjuu za emisiju "Merleg" na televiziji ATV, rekao da je tokom poslednjih nedelja obilazio zemlju i razgovarao sa biračima, navodeći da oseća "duševni mir dobro obavljenog posla", jer je imao priliku da iznese stavove o tome šta čeka zemlju i šta građani mogu da očekuju od različitih političkih opcija.





Fides vodi, ali Orban ne veruje anketama



Govoreći o istraživanjima javnog mnjenja, Orban je naveo da rezultati ankete američke agencije "Meklohlan", koja pokazuje prednost Fidesa, ne odstupaju značajno od internih merenja njegove stranke. Prema toj anketi, objavljenoj na portalu "Indeks.hu", Fides vodi sa 42,6 odsto podrške, dok opoziciona stranka Tisa ima 37,3 odsto.

Orban je, međutim, izrazio rezervu prema anketama, navodeći da je izgubio poverenje u njih jer se, kako kaže, sve češće koriste za uticaj na birače umesto za informisanje javnosti.





Borba protiv lažnih vesti i odnos prema opoziciji



Premijer Mađarske je istakao da je u ovoj kampanji bio prisutniji nego ranije zbog promena u digitalnom prostoru i širenja lažnih vesti, zbog čega je, kako je rekao, smatrao važnim da se češće direktno sastaje sa biračima.

Govoreći o opozicionom političaru Peteru Mađaru, Orban je rekao da se tokom kampanje nije lično obraćao svom rivalu, ali da bi mogao da iznese "oštrije kritike", dodajući da ipak postoji odgovornost za očuvanje javnog reda u političkom životu, prenosi Tanjug.

On je odbacio tvrdnje da ne bi predao vlast u slučaju izbornog poraza, naglašavajući da su vlasti uvek poštovale ustav i odluku birača.

Socijalne mere uprkos "kriznom režimu"



Komentarišući protekle četiri godine, Orban je ocenio da je zemlja bila u "kriznom režimu", delom zbog rata koji je, prema njegovim rečima, negativno uticao na evropsku ekonomiju.

Uprkos tome, naveo je da je Mađarska sprovela niz socijalnih i ekonomskih mera, uključujući programe za mlade porodice, poreske olakšice za majke, povećanje minimalne zarade i uvođenje 14. mesečne penzije.

Prema njegovim rečima, uprkos teškim okolnostima, Mađarska nije odustala od ciljeva koje smatra važnim za svoje građane.

"EU mora da prizna poraz: Ne možemo bez ruskih sirovina"

Kada je reč o Evropskoj uniji, Orban je rekao da EU mora da prizna da je izgubila i da ne može bez ruskih energetskih resursa, ocenio je mađarski premijer.

- Brisel je izgubio bitku. Oni moraju da shvate da su Evropi potrebne ruske sirovine. Takođe moraju da shvate da EU nije u stanju da izoluje Rusiju od globalne ekonomije - rekao je.

On je napomenuo da Rusi trenutno zarađuju mnogo novca, jer mogu da prodaju svoje sirovine svima osim Evropi.

Mađarski premijer je pozvao Evropu da "ponovo trguje sa Rusima" nakon mirovnog sporazuma u ​​Ukrajini.

Orban je ranije rekao da Evropa neće preživeti bez ruske nafte, sada kada se nazire globalna nestašica goriva.