Iako su prethodne godine za pčelare bile teške i veoma neizvesne, ova godina bi, po svemu sudeći, vrednim radnicima u ovoj oblasti mogla da donese popriličan berićet.

Tiosav Salemović iz čačanskog sela Lipnica, koji se bavi voćarstvom i pčelarstvom, ovih dana ima pune ruke posla.

- Obilno je bagrem cvetao ove godine. Ne samo bagrem, sve je dobro cvetalo i rodilo. Ali moram da naglasim, bagrem je ove godine dao fantastične rezultate kako na ovom terenu, tako i na svim lokacijama gde god da ga ima. Rezultati bi, po proceni svih nas pčelara, mogli biti nadprosečni što se tiče prinosa bagremovog meda - rekao je za RINU Tiosav.

On se osvrnuo i na prolećnu pašu, koja je, kako kaže, takođe bila izuzetna i doprineće dobrim prinosima ove godine.

- Sve što je u prirodi cvetalo, pčele su maksimalno iskoristile i za razvoj, ali je i za nas imalo šta da se ocenjuje kada je reč o količini meda. Za razliku od prošle godine, kada su nestabilne vremenske prilike loše uticale, sada je skroz drugačija i mnogo pozitivnija priča - dodaje Salemović.

Kada je reč o tretiranju voćnjaka u Lipnici i čačanskom kraju, voćari su, prema njegovim rečima, podigli svest o važnosti pčela i sve češće poštuju preporuke.

- Važno je da svi vodimo računa, posebno kada prskamo insekticidima, da se to radi strogo u večernjim satima. Takođe, korove kojih ima u voćnjacima treba ukloniti. Ako se to poštuje, neće biti problema ni za pčelare ni za voćare - zaključuje Salemović.

Vremenske prilike i dalje diktiraju dinamiku pčelarske sezone, a pčelari moraju brzo da se prilagođavaju.

Održavanje saradnje između voćara i pčelara ostaje ključno za opstanak i razvoj pčelinjih društava.

BONUS VIDEO: