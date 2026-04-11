Iranska delegacija za mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, koju predvodi predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf stigla je danas u Islamabad, prenosi iranska agencija Tasnim.

U iranskom pregovaračkom timu su i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, sekretar odbrane Ali Akbar Ahmadijan, guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati i neki članovi parlamenta.

U američkom pregovaračkom timu su i specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

Američki mediji javili su ranije danas da je Džej Di Vens poleteo iz SAD prema Islamabadu.

Pregovori uslovljeni primirjem u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da nema primirja u Libanu, kao i da će nastaviti sa napadima na Hezbolah, samo nekoliko sati pošto je najavio da će njegova vlada započeti direktne razgovore sa libanskim vlastima.

I IDF je potvrdio da je "u ratnom stanju".