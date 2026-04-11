Reporter je na platformi X preneo navode zvaničnika da taj potez nije bio koordinisan sa Iranom.

Veruje se da je to prvi put da je brod američke mornarice prešao ključni plovni put od početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana 28. februara.

Zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi petina svetske nafte, poremetilo je globalno snabdevanje i izazvalo nagli rast cena nafte.

Pored sirove nafte, zatvaranje moreuza takođe je poremetilo isporuku tečnog prirodnog gasa, đubriva i druge ključne robe.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu, koji imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, počeli su danas u Islamabadu, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens, a iransku predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.