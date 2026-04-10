Predsednik antisistemskog pokreta Resnica (Istina) Zoran Stevanović izabran je danas za predsednika slovenačkog parlamenta, nakon što je njegov izbor na tajnom glasanju podržalo 48 poslanika.

-Čestitam Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije. Želim mu mnogo uspeha u radu i nadam se našoj uspešnoj i bliskoj saradnji u budućnosti - poručila je Ana Brnabić.

Inače, Stevanovića, koji je poreklom Srbin, prema medijskim izveštajima podržala je dosadašnja opozicija iz redova Slovenske demokratske stranke Janeza Janše i Nove Slovenije.



