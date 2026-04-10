Evropski aerodromi se suočavaju sa „sistemskom“ nestašicom mlaznog goriva ako Ormuski moreuz ne bude potpuno ponovo otvoren u roku od tri nedelje, upozorila je industrija.

ACI Europe, koji zastupa aerodrome EU, saopštio je da su rezerve mlaznog goriva male, dok „uticaj vojne aktivnosti na potražnju“ dodatno opterećuje zalihe.

U pismu u koje je imao uvid Fajnenšel tajms, upozorava se evropski komesar za saobraćaj Apostolosa Cicikostasa na „rastuću zabrinutost aerodromske industrije zbog dostupnosti mlaznog goriva, kao i na potrebu za proaktivnim praćenjem i delovanjem EU“.

„Ako se prolaz kroz Ormuski moreuz ne nastavi na značajan i stabilan način u naredne tri nedelje, sistemska nestašica mlaznog goriva postaće stvarnost za EU“, navodi se u pismu.

Dodaje se da je približavanje vrhunca letnje sezone „kada vazdušni saobraćaj omogućava ceo turistički ekosistem na koji se mnoge ekonomije [EU] oslanjaju“ pojačalo ove zabrinutosti.

Neke azijske zemlje poput Vijetnama počele su da racionišu mlazno gorivo zbog nestašice, ali Evropa do sada nije imala široko rasprostranjene nestašice, iako su se cene goriva udvostručile, a avio-kompanije su upozorile na otkazivanja.

Uprkos najavi predsednika SAD Donalda Trampa o dvonedeljnom prekidu vatre u ratu u Iranu, globalne cene nafte su ostale visoke.

Referentne cene mlaznog goriva u severozapadnoj Evropi zatvorene su u četvrtak na 1.573 dolara po toni, prema podacima agencije za izveštavanje o cenama Argus Media, što je povećanje u odnosu na oko 750 dolara po toni pre rata u Iranu.

Evropske avio-kompanije kažu da bi trebalo da imaju dovoljno goriva za nekoliko nedelja, ali dobavljači ne mogu da garantuju isporuke do maja.

Srbija ima značajne rezerve goriva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem marta da Srbija ima više rezervi goriva nego 75 odsto zemalja EU i dodao da je dovoljno da građani, da bi se uverili u to, pogledaju susedne zemlje.

Na pitanje šta savetuje gradanima Srbije, pošto Međunarodna agencija za energetiku stalno poziva na štednju i racionalnu potrošnju energenata, Vučić je za RTS rekao da im ne preporučuje ništa, jer ako im bude rekao da štede, kako kaže, oni neće štedeti.

"Ako im budem rekao da štede, tek tad neće da štede. Ja znam Srbe, znam svoj narod, znam građane Srbije. Sve što je racionalno u Skandinaviji, ovde neće proći. Zato mi moramo da se snađemo kao država i da budemo sasvim realni u očekivanjima. Neće ovde niko da štedi. Neće ovde niko da razmišlja o tome. I srećan sam što možemo ljudima da damo dovoljno naftnih derivata da mogu da žive", kazao je Vučić.

Dodao je da ne preporučuje ništa, da je država obezbedila svoje i da mi imamo mnogo u rezervama. Istakao je da Srbija ima više rezervi nego 75 odsto zemalja EU.

"Jutros ste imali gosta koji je, dok je bio državni funkcioner, bio korektan, onda je postao, naravno čim je ostao bez funkcije, blokadar, pa je počeo da govori kako u EU imaju po 90 dana rezerva, mi imamo 60 dana. Da, tako bi trebalo po pravilima. Mi imamo za 91 i 92 dana i pored rezervi koje smo dali, jer ih odmah zanavljamo. Tih 40.000 tona danas obnavljamo sa 22.000 tona i još nam fali ovih milijardu i sto da bismo sve obnovili i to ćemo da uradimo. Mi imamo više rezervi nego 75 odsto zemalja EU. Tek toliko da ljudi to znaju. I to uostalom mogu da vide. Ako ne veruju meni ili veruju nekom drugom, dovoljno da pogledaju i u komšiluku i na svako drugo mesto i da to realno sagledaju", istakao je Vučić.