Starmer je, u intervjuu za ITV, rekao da rast i pad cena energenata zavisi od poteza lidera poput predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

"Umoran sam od toga da porodice širom zemlje vide kako im računi za struju rastu i padaju, a računi preduzeća rastu i padaju zbog postupaka Putina ili Trampa širom sveta", rekao je britanski premijer.

On je istovremeno pozvao na uspostavljanje konkretnog plana za obnovu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, nakon postizanja primirja na Bliskom istoku.

Prema saopštenju iz Dauning strita, Starmer je o tome razgovarao sa predsednikom SAD, naglasivši potrebu za brzim rešenjem kako bi se omogućio nesmetan transport energije i robe. Britanski premijer je takođe kritikovao nastavak napada na Liban, ocenivši da su takve akcije pogrešne i da bi trebalo da budu obustavljene.

"To bi trebalo da prestane, to je moj čvrst stav, i stoga pitanje nije tehničke prirode da li je to kršenje sporazuma ili ne", rekao je Starmer. On je istakao da Velika Britanija treba da smanji zavisnost od spoljnjih faktora i izbegne situacije u kojima globalne krize direktno utiču na životni standard građana.

Starmer je dodao da će način na koji međunarodna zajednica izađe iz aktuelne krize imati dugoročne posledice po buduće generacije. On je u četvrtak rekao da želi da Britanija bude "zemlja u kojoj ljudi nisu prepušteni na milost i nemilost događajima u inostranstvu".

Dodao je da, iako su odgovori prethodnih vlada na svetske događaje bili jednostavno "upravljanje krizom, pronalaženje flastera, a zatim očajnički pokušaji da se ponovo uspostavi status kvo", obećao je da će njegova vlada bolje postupiti.