Američki mornarički izviđački dron MQ-4C Triton iznenada je i neočekivano nestao sa onlajn servisa za praćenje letova.

Navodno je juče bila prijavljena vanredna situacija tokom leta iznad Persijskog zaliva.

Bespilotna letelica je takođe primećena kako brzo gubi visinu neposredno pre toga, što je izazvalo brojna pitanja o njenoj sudbini. Ovo se dešava samo dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli i dalje veoma krhak sporazum o prekidu vatre, koji u velikoj meri zavisi od ponovnog otvaranja strateški izuzetno važnog Ormuskog moreuza.

Podaci sa onlajn servisa za praćenje letova pokazuju da je MQ-4C završio let u trajanju od oko tri sata iznad Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza i da se, kako se činilo, vraćao u bazu u Italiji, u pomorsku vazduhoplovnu bazu Sigonela.

Praćenje pokazuje da je Triton ušao u vazdušni prostor Saudijske Arabije pre nego što je naglo skrenuo ka severoistoku, u pravcu Irana. Dostupni podaci takođe pokazuju da se dron brzo spustio sa uobičajene visine krstarenja od oko 15.000 metara na manje od 3000 metara.

Transponder MQ-4C emitovao je kod 7700, što predstavlja opštu prijavu vanredne situacije u letu. Sam kod ne daje nikakve dodatne informacije o prirodi problema niti o njegovoj ozbiljnosti. Postoje i nepotvrđeni izveštaji da je Triton prvobitno emitovao kod 7400, koji se koristi za prijavu gubitka veze između drona i njegovih operatera na zemlji.

MQ-4C je inače bio javno vidljiv na mreži od trenutka poletanja iz baze Sigonela u Italiji. Tritoni redovno obavljaju misije iznad Bliskog istoka, kao i drugih regiona, iz ove baze još od 2024. godine.

Cena po komadu - 238 miliona dolara

Do 2025. godine američka mornarica je imala ukupno 20 ovih dronova u upotrebi, sa planovima da nabavi još sedam. Sredstva za kupovinu poslednja dva drona odobrena su u fiskalnoj 2024. godini, kada je procenjena cena po komadu iznosila nešto više od 238 miliona dolara.

Nije bilo komentara sa američke ili iranske strane o misterioznom nestanku drona.

MQ-4C je derivat drona RQ-4 Global Hawk, optimizovan za dugotrajne misije iznad mora. Tritoni će verovatno igrati posebno važnu ulogu u praćenju aktivnosti u i oko Persijskog zaliva tokom trenutnog primirja sa Iranom.

Bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz je ključni faktor stabilnosti tog aranžmana i očekuje se da će biti važna tema budućih diplomatskih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana.

Trenutno, Iran nastavlja značajno da ograničava pomorski saobraćaj kroz ovaj kritični plovni put.

Kao što je pomenuto, MQ-4C godinama redovno vrši nadzorne patrole u ​​regionu. Takođe su postojale odvojene glasine o padu Tritona u Omanskom zalivu 22. februara, nakon što je nestao sa onlajn praćenja sa kodom 7700. Međutim, u tom slučaju nije bilo iznenadnog gubitka visine. Američki zvaničnik je kasnije izjavio da su izveštaji o gubitku MQ-4C oko tog datuma "netačni".

Veb-sajt za praćenje letova Flightradar24 je 27. februara izvestio da je pratio Triton dok se vraćao u svoju bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Već sledećeg dana, američke i izraelske snage su pokrenule zajedničku operaciju protiv Irana.

Iran je u prošlosti pokazao sposobnost da obara američke dronove na velikim visinama. Nakon oko pet nedelja američkih i izraelskih napada, iranski kapaciteti protivvazdušne odbrane su značajno oslabljeni, ali i dalje predstavljaju stvarnu pretnju pod određenim uslovima.

Međutim, važno je napomenuti da trenutno nema čvrstih dokaza da je neprijateljska vatra igrala bilo kakvu ulogu u incidentu sa MQ-4C iznad Persijskog zaliva.

Sudbina drona ostaje nepoznata.