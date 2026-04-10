Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp optužio je danas Iran da obavlja "veoma loš posao" i da se ponaša "nečasno" u rukovođenju prolaskom nafte kroz Ormuski moreuz, poručivši da to nije u skladu sa sporazumom koji, kako tvrdi, postoji između strana.

- Iran radi veoma loš posao, neki bi rekli nečasno, dozvoljavajući da nafta prolazi kroz Ormuski moreuz. To nije sporazum koji imamo - naveo je Tramp na mreži Trut Social.

Tramp je juče kazao da Iran ne bi trebalo da naplaćuje takse tankerima koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

- Bolje da to ne rade, a ako rade, bolje da odmah prestanu - kazao je Tramp.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je da je Tramp izneo ideju da SAD mogu da zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak, dodajući da je to tema o kojoj će se razgovarati u narednim danima.

Iran je prethodno saopštio da su SAD prihvatile predlog Teherana od 10 tačaka koji, između ostalog, podrazumeva prekid nastavka iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom.

Modžtaba Hamnei: Iran će preći u novu fazu upravljanja Ormuskim moruzom

Ovo dolazi nakon što je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei istakao je sinoć da će Iran preći u novu fazu upravljanja strateškim Ormuskim moreuzom, u njegovoj poruci građanima, koja je pročitana na iranskoj državnoj televiziji.

U poruci povodom 40 dana od smrti vođe Islamske revolucije ajatolaha Alija Hamneija, on je istakao da Iran ne želi rat, ali da neće da se odrekne svojih prava i da smatra sve frontove otpora jedinstvenim entitetom, preneo je Press TV.

Modžtaba Hamnei je istakao značaj kontinuiranog učešća javnosti u borbi protiv američke i izraelske agresije i pohvalio iranski narod za istrajnost i jedinstvo tokom "trećeg nametnutog rata".

"Do ovog trenutka, herojski narod Irana bio je odlučujući pobednik u ovoj areni", rekao je Modžataba Hamnei.

On je pozvao na jedinstvo različitih sektora društva kako bi Iran postao snažnija i ujedinjenija zemlja, ističući da javno prisustvo i ulične demonstracije imaju direktan uticaj na pregovore i strateške ciljeve zemlje.

Modžtaba Hamnei je naglasio da pregovori sa neprijateljem ne smeju da smanje potrebu za narodnim angažovanjem i da je obaveza svakog građanina da doprinese zajedničkim naporima, čak i kada ne traju aktivne borbe.

On je, takođe, upozorio na "propagandu neprijatelja" i pozvao ljude da kritički pristupaju medijima pod njegovim uticajem. Hamnei je pozvao narod da nastavi borbu za ostvarenje prava Irana.