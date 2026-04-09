Američki predsednik Donald Tramp i britanski premijer Kir Starmer istakli su tokom današnjeg telefonskog razgovara potrebu obnavljanja slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, saopštio je Starmerov kabinet.

U saopštenju se ističe da je nastala nova faza u pronalaženju rešenja za deblokiranje Ormuskog moreuza, preneo je Skaj njuz.

Ističe se da Starmer razgovarao sa Trampom iz Katara i da je preneo svoje razgovore sa liderima zemalja Zaliva o potrebi obnavljanja slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, kao i o naporima Velike Britanije da okupi partnere kako bi se dogovorio održiv plan.

Navodi se da su se Tramp i Starmer saglasili da uskoro održe nov telefonski razgovor.

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Said Hatibzadeh izjavio je danas da je Ormuski moreuz otvoren, napominjući da je Iran posvećen miru na Bliskom istoku, ali da je skeptičan prema "drugoj strani".

"Ormuski moreuz je otvoren. Svaki civilni brod može da prođe uz smernice iranskih vlasti. To uputstvo je neophodno jer je, kao deo ovog rata, Iran minirao ključni plovni put, a te mine su ostale", rekao je on za ITV.

