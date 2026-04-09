Laki avion tipa Pajper PA-32 doživeo je nesreću na aerodromu Marana u američkoj saveznoj državi Arizoni, prenosi En-Bi-Si njuz.

Prema dostupnim informacijama, letelica je izletela sa piste prilikom sletanja, nakon čega je izbio požar koji je zahvatio avion. Gradonačelnik Marane, Džon Post, potvrdio je da se avion zapalio neposredno nakon incidenta.

U letelici su se nalazile dve osobe, koje su, nažalost, izgubile život. Njihov identitet za sada nije saopšten.

Nadležne službe su pokrenule istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.