Primirje koje obuhvata i Liban bilo je ključni deo plana o dvonedeljnom prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

Kršenje te stavke može da dovede do ogromnih posledica, pogotovo nakon što je Izrael pokrenuo, kako je rekao Kalibaf, užasavajuće napade na Liban, prenosi Al Džazira.

„Liban i čitava osovina otpora, kao saveznici Irana, čine neodvojiv deo plana o prekidu vatre. Kršenje prekida vatre nosi sa sobom eksplicitne i snažne posledice“, napisao je Kalibaf na svom nalogu na mreži Iks.

Izrael je nastavio sa intenzivnim napadima na Liban i nakon što su SAD u utorak postigle dvonedeljni sporazum o prekidu vatre sa Iranom, koji je, kako Izrael ocenjuje, pokrovitelj iranske grupe Hezbolah.

SAD, Iran i Izrael, kao i zemlje posrednice iznele su suprotstavljene tvrdnje o tome da li se prekid vatre odnosi i na borbe sa Hezbolahom.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za lansiranje raketa tokom noći na severni Izrael u svojim prvim napadima od početka prekida vatre, rekavši da je to bio odgovor na snažan izraelski napad na Liban juče, koje je opisao kao kršenje primirja.

U jučerašnjim napadima izraelske vojske na Liban ubijeno je najmanje 254, a povređeno više od 1.165 osoba.