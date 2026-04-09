Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je nezadovoljstvo NATO-om tokom privatnog sastanka sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom.

Tramp je na sastanku konstatovao da taj savez neće ponovo priskočiti u pomoć SAD kada Vašingtonu to bude potrebno.

"NATO nije bio tu kada nam je bio potreban, i neće biti tu ako nam ponovo bude potreban. Setite se Grenlanda, tog velikog, loše upravljanog komada leda", napisao je Tramp na mreži Istina

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute priznao je posle sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom da je američki lider očigledno razočaran saveznicima u Alijansi.

- Očigledno je razočaran - rekao je Rute američkim medijima.

On je, međutim, naveo da je velika većina evropskih država uradila ono što je rekla da će uraditi u takvoj situaciji.

Šef NATO se složio sa tim da neke članice Alijanse nisu položile test kod SAD, odbijajući da pomognu Vašingtonu u sukobu sa Iranom.