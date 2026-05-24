Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju "uredno i konstruktivno" i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vreme na strani Vašingtona.

"Pregovori se odvijaju na uredan i konstruktivan način i naložio sam svojim predstavnicima da ne žure, jer je vreme na našoj strani", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da će postojeće blokade ostati na snazi dok ne bude postignut, verifikovan i potpisan konačan dogovor. "Obe strane moraju da odvoje vreme i da postignu (dogovor) kako treba. Ne sme biti grešaka!", naglasio je Tramp.

Opomena za Teheran

Tramp je ocenio i da se odnosi sa Iranom razvijaju u "profesionalnijem i produktivnijem pravcu", ali je naglasio da Teheran mora da shvati da ne sme da razvija niti da pribavi nuklearno oružje.

Tramp je naveo da je raniji nuklearni sporazum sa Iranom, koji je 2015. godine potpisala administracija bivšeg američkog predsednika Baraka Obame, bio "jedan od najgorih sporazuma" i da je, kako je ocenio, predstavljao put ka razvoju iranskog nuklearnog oružja. Za aktuelne pregovore, kako je istakao, važi suprotan pristup.

Američki predsednik zahvalio je i, kako je naveo, zemljama Bliskog istoka na dosadašnjoj podršci i saradnji, uz ocenu da bi one mogle dodatno da se ojačaju kroz pristupanje "Abrahamovim sporazumima".

On je ujedno naveo da bi se, kako je rekao, i Iran jednog dana mogao priključiti tom procesu.