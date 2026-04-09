Iranski korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je plovidba kroz kritični Ormuski moreuz obustavljena nakon masovnog napada Izraela na Liban, što je Iran nazvao kršenjem primirja.

Trampova administracija i izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštili su da primirje između SAD, Izraela i Irana ne uključuje operacije protiv Hezbolaha u Libanu. Najmanje 182 osobe su ubijene, a stotine ranjene, prema libanskim vlastima. Izrael je saopštio da je izveo najveći koordinisani udar na Liban od početka rata.

Potpredsednik DŽ. D. Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner otputovaće u Islamabad na razgovore koji počinju u subotu.

Tramp kaže da će svi američki brodovi, avioni, oružje i vojno osoblje ostati „na mestu, u Iranu i oko njega“ dok se ne postigne potpuni sporazum.

Netanjahu: Započećemo pregovore sa Libanom “što je pre moguće“

Izrael će početi pregovore sa Libanom “što je pre moguće“, naveo je u svom saopštenju tamošnji premijer Benjamin Netanjahu, prenosi Tajms ov Izrael. “U svetlu ponovljenih poziva Libana da se otvore direktni pregovori sa Izraelom“, kaže Netanjahu, „juče sam naložio vladi da što pre započne direktne pregovore sa Libanom.“







Bombardovane bolnice i škole širom Irana

Sjedinjene Američke Države i Izrael su namerno bombardovali stotine vitalnih objekata, uključujući škole, univerzitete i bolnice širom Irana u ničim izazvanom ratu agresije, piše iranska agencija Irna. "Ovo nisu samo ratni zločini – ovo je napad na samo čovečanstvo", navodi se.

Kalifab: "Odmah ugasite vatru"

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je još jednom ponovio da svako primirje mora uključivati i Liban. On je izneo tri zahteva: 1. "Liban i cela Osovina otpora, kao iranski saveznici, čine neodvojivi deo primirja. (Tačka 1, predlog od 10 tačaka) 2. Premijer (Pakistana) Šehbaz Šarif je javno i jasno naglasio pitanje Libana; Nema mesta za poricanje i povlačenje. 3. Kršenje primirja nosi eksplicitne troškove i JAKO reagovanje. Odmah ugasite vatru."

Napadi širom Libana

Preko 250 mrtvih u Libanu, "pregovori 'nerazumni'"

Izrael je pokrenuo svoje do sada najteže napade na Liban, ubivši preko 250 ljudi, većinu njih u Bejrutu, nakon što je stupio na snagu dvonedeljni prekid vatre između SAD i Irana, a Iran je rekao da intenzivirani napadi čine pregovore sa Vašingtonom "nerazumnim", piše Rojters.

Iran zamalo odgovorio, Pakistan intervenisao

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Said Hatibzade rekao je da su bili "na ivici" da odgovore na kršenje primirja sinoć, ali je Pakistan intervenisao, javlja Skaj Njuz.

Iransko MSP: "Moreuz je otvoren, osim..."

Ormuski moreuz je otvoren za američke brodove, ali je prolaz moguć uz saglasnost Irana i u odsustvu neprijateljskog ponašanja, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova. "Ormuski moreuz je otvoren. Međutim, naravno, svaki tanker i svaki brod moraju da koordinišu neophodne mere sa iranskim vlastima kako bi bezbedno prošli moreuzom", rekao je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzade za medije, prenosi Sputnjik. Odgovarajući na dodatno pitanje o tome da li se ovo odnosi na američke brodove, Hatibzade je objasnio da "nema razlike, osim, ​​pretpostavljam, bilo kakvog neprijateljskog ponašanja". "Ali verujemo da u ovom trenutku nema znakova toga. Stoga, svi mogu da nastave kao i obično. Naravno, kao što sam rekao, uzimajući u obzir postojeća ograničenja", objasnio je on.

"Velika pobeda za Iran"

Abdul Malik el Huti, vođa pobunjenika Huta u Jemenu koje podržava Iran, opisao je najavljeni prekid vatre između SAD i Irana kao "veliku pobedu" za Iran. U video izjavi na Telegramu u četvrtak, rekao je da je Iran na kraju uspeo da "pobedi neprijatelja". Takođe je pohvalio militantnu grupu Hezbolah, rekavši da vode jednu od svojih najvećih bitaka u Libanu. Al-Huti je dodao da je njegova grupa uspela da spreči Izrael i SAD da koriste Crveno more za napad na Iran i potvrdio je pokretanje udara na Izrael. Takođe je rekao da je odluka Irana da zatvori Ormuski moreuz bila glavna taktika pritiska na SAD i njihove saveznike.

Južna Koreja poziva svoje državljane u Libanu da napuste zemlju



Ambasador Južne Koreje u Libanu pozvao je svoje građane u zemlji da je što pre napuste, rekavši da se obim i intenzitet izraelskih udara šire do nivoa "neuporedivih sa ranijim".

Ambasador Geon Gjusuk je napomenuo da su izraelski vazdušni napadi izvedeni istovremeno širom Libana, uključujući centralni Bejrut i Zahle, i da je Izrael upozorio na moguće napade u severnom Bejrutu i ​​drugim područjima usmerenim na Hezbolah.

"To znači da čak ni područja u kojima živi mnogo naših državljana, a koja su smatrana relativno bezbednim, više se ne mogu smatrati bezbednim zonama. Izbor da se 'sačeka i vidi još malo' postaje sve opasnija opcija."

Rekao je da komercijalni letovi ostaju najbrža i najbezbednija opcija za napuštanje zemlje, ali je upozorio da bi mogli biti ograničeni ili obustavljeni u bilo kom trenutku.

Liban traga za preživelima



Spasioci u Bejrutu tragaju za preživelima i telima nakon jučerašnjeg najsmrtonosnijeg dana u više od pet nedelja obnovljenog rata između Izraela i Hezbolaha. Izrael i dalje upozorava na eskalaciju.

U izraelskim napadima u sredu je poginulo najmanje 203 ljudi, a ranjeno više od 1.000, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja. Izraelska vojska je saopštila da je ciljala lokacije militantne grupe Hezbolah koju podržava Iran, ali je nekoliko udara pogodilo gusto naseljene komercijalne i stambene oblasti bez upozorenja tokom špica, što je dovelo do velikog broja civilnih žrtava.

Libanski predsednik Džozef Aun nazvao je napade"varvarskim". Izrael je rekao da se primirje u ratu sa Iranom ne primenjuje na njegovu borbu protiv Hezbolaha.

Iran izdao još jedno upozorenje



Iran je izdao strogo upozorenje protiv svakog kršenja tekućeg sporazuma o prekidu vatre između Islamske Republike i američko-izraelskih koalicionih snaga, čiji je cilj zaustavljanje neprijateljstava u Zapadnoj Aziji na dve nedelje, navodeći da bi svako kršenje izazvalo brz i snažan odgovor, kako je izvestio iranski državni medij ISNA.

Portparol iranske vojske rekao je da iranska vlada, u punoj koordinaciji sa oružanim snagama, ostaje u stanju visoke pripravnosti kako bi se suprotstavila svakoj potencijalnoj agresiji ili kršenju obaveza kao dela sporazuma o prekidu vatre.

Upozoravajući na ozbiljne posledice, zvaničnik je dodao da će "svaka agresija ili potencijalno kršenje biti susretnuto odlučnim, trenutnim i žaljenjem izazivajućim odgovorom".

Tramp udario na NATO, opet



Usred kritika NATO-a zbog stava njegovih saveznika o Iranu, predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da "alijansa ne razume ništa dok se ne izvrši pritisak".

Naređena hitna evakuacija

Izrael je naredio evakuaciju stanovnika nekoliko južnih predgrađa libanske prestonice Bejruta, navodeći da planira dalje napade na "vojnu infrastrukturu" Hezbolaha. Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Avičaj Adrai rekao je stanovnicima da Izrael "nema nameru da vam naudi stoga, iz brige za vašu bezbednost, morate odmah da se evakuišete". Područja koja su navedena u naredbi za evakuaciju su: Haret Hreik, Gobeiri, Al-Lilaki, Hadath, Borj el-Barajneh, Tahvitat al-Ghadir, Shiiiah i Al-Janah.

"Iran će dozvoliti do 15 plovila"

Iran neće puštati više od 15 plovila da prođu kroz Ormuski moreuz u toku jednog dana, u okviru dogovora o dvonedeljnom prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenela je danas agencija TASS pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika. Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte i gasa, praktično je blokiran nakon američkih udara na Iran, što je izazvalo nagli rast cena energenata na globalnom tržištu, nakon čega je Teheran najavio mogućnost naplate prolaza za brodove.

"Rusija će u aprilu udvostručiti prihode od nafte"



Rusija će u aprilu udvostručiti prihode od najvažnijeg poreza na naftu na devet milijardi dolara zbog globalne energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku i zatvaranjem ključnog Ormuskog moreuza, pokazuje danas objavljena računica agencije Rojters.

Ova prognoza predstavlja jednu od prvih konkretnih projekcija finansijske koristi za Rusiju, drugog najvećeg svetskog izvoznika nafte, od početka sukoba u Iranu krajem februara koji je izazvao najtežu energetsku krizu u novijoj istoriji.

Prosečna cena ruske sirove nafte Ural porasla je na prosečnih 77 dolara po barelu u martu, znatno iznad budžetskih prognoza vlasti u Moskvi, što direktno povećava i poreske prihode.

Budžetsko pravilo Rusije postavlja prag cene nafte koji trenutno iznosi 59 dolara po barelu, preneo je Blumberg.

"Preko 120 ljudi ostalo u elektrani Bušer"



Generalni direktor ruske državne korporacije za atomsku energiju "Rosatom" Aleksej Lihačov saopštio je danas da je oko 128 ljudi ostalo u nuklearnoj elektrani Bušer u Iranu, a planiran je novi talas evakuacije.

"U Bušeru je ostalo oko 128 ljudi. Trenutno planiramo još jedan talas evakuacije. U poslednjih nekoliko sati, postojao je određeni osećaj olakšanja povezan sa prekidom vatre. Glavni izazov je što ne razumemo kako će se završiti. Teoretski, moglo bi se završiti u bilo kom trenutku, ili bi se možda zapravo moglo razviti u neku vrstu dogovora, kako kaže (predsednik SAD Donald) Tramp", naglasio je Lihačov, prenosi TASS.

On je istakao da Bušer ostaje "naš tehnološki prioritet", ali, kako je naveo, "prioritet prioriteta su životi i zdravlje ljudi".

Španci se vraćaju u Teheran



Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares najavio je danas ponovno otvaranje ambasade Španije u Teheranu, nakon dvonedeljnog primirja koje su dogovorili SAD i Iran.

Sultan: "Ormuski moreuz nije otvoren"

Ormuski moreuz nije otvoren, a Iran još uvek ograničava pristup i sprečava protok energenata na globalna tržišta, izjavio je danas direktor najvećeg proizvođača nafte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kompanije ADNOC, Sultan al-Džaber.

"Uslovni prolaz nije prolaz. To je kontrola pod drugim imenom", naveo je al-Džaber u komentarima na društvenoj mreži Linkedin.

On ističe da Ormuski moreuz mora da bude otvoren bez ograničenja, kako bi naftni tankeri nesmetano mogli da napuste Persijski zaliv.

"Moreuz mora da bude otvoren - potpuno, bezuslovno i bez ograničenja. Energetska bezbednost i globalna ekonomska stabilnost zavise od toga. Oružana kontrola ovog vitalnog plovnog puta u bilo kom obliku je neodrživa. To bi postavilo opasan presedan za svet - potkopavajući princip slobode plovidbe koji je temelj globalne trgovine i, na kraju krajeva, stabilnosti globalne ekonomije", poručuje al-Džaber.

Ceremonija povodom 40 dana od ubistva Alija Hamneija



U Teheranu se održava ceremonija povodom 40 dana od ubistva vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Netanjahu obećava da će Izrael nastaviti da napada Hezbolah gde god je potrebno



Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će Izrael nastaviti da napada Hezbolah gde god je to potrebno, nakon što je IDF danas objavio da je ubio Alija Jusufa Haršija, sekretara lidera Hezbolaha Naima Kasema.

"Naša poruka je jasna: ko god deluje protiv izraelskih civila biće meta. Nastavićemo da napadamo Hezbolah gde god je potrebno dok ne vratimo punu bezbednost stanovnicima severa", napisao je Netanjahu u objavi na hebrejskom jeziku na mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael.

Pored ubistva Haršija, IDF je napao niz terorističkih infrastruktura u južnom Libanu - prelazne punktove koji se koriste za prenos hiljada oružja, raketa i lansera, kao i skladišta oružja, mesta za lansiranje i komandne centre Hezbolaha, dodao je Netanjahu, deleći snimke današnjeg napada IDF-a.

Iranski ambasador obrisao objavu

Reza Amiri Mogadam, iranski ambasador u Pakistanu, obrisao je objavu na društvenoj mreži X da iranska delegacija večeras stiže u Pakistan kako bi započela pregovore sa SAD o okončanju rata.

U objavljenom, pa obrisanom postu, Mogadam je poručio da "uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima kojim se sabotira diplomatska inicijativa, iranska delegacija, koju je pozvao (pakistanski) premijer Šehbaz Šarif, večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na deset tačaka koje je predložio Iran".

Delegracija Irana bi u glavnom gradu Pakistana trebalo u subotu da se sastane s američkim potpredsednikom Džej Dijem Vensom.

Više od 250 ljudi ubijeno u jučerašnjim napadima na Liban



Više od 250 osoba je ubijeno, a preko hiljadu je povređeno u jučerašnjim izraelskim napadima na Liban, prenosi „Al Džazira“ pozivajući se na izvore u civilnoj zaštiti.

Arakči: SAD da izaberu žele li prekid vatre ili nastavak rata preko Izraela

Uslovi primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su veoma jasni i SAD moraju da izaberu da li žele prekid vatre ili ne, poručio je ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

"Iransko-američki uslovi jasni su i eksplicitni. SAD moraju da odaberu, ili će biti prekida vatre ili nastavak rata preko Izraela. Ne mogu imati oboje", napisao je Arakči u sredu na svom nalogu na mreži Iks.

On je istakao da ceo svet vidi masakre u Libanu. "Lopta je u američkom dvorištu, a svet gleda da li će se držati svojih obaveza", saopštio je Arakči.

Bela kuća: Tramp izneo ideju da SAD naplaćuju prolaz kroz Ormuski moreuz

Američki predsednik Donald Tramp izneo je ideju da Sjedinjene Američke Države zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, dodajući da je to tema o kojoj će se razgovarati u narednim danima.

"Trampov neposredni prioritet je otvaranje moreuza bez ikakvih ograničenja. Iran je uverio Sjedinjene Američke Države da je Ormuski moreuz otvoren, uprkos navodima medija da je Teheran ponovo zatvorio tu plovnu rutu", izjavila je Livit u sredu na brifingu za medije u Beloj kući.

Tramp upozorava Iran da se pridržava sporazuma ili "pucnjava počinje"

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da se pridržava sporazuma ili će započeti oružani napad. Tramp je objavio na svojoj mreži Truth Social da će svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje koje je potrebno za "gonjenje i uništenje znatno oslabljenog neprijatelja", ostati na mestima dok Iran u potpunosti ne ispuni pravi sporazum.

"Ako se to iz bilo kojeg razloga ne desi, što je vrlo malo verovatno, onda 'pucnjava počinje', veća, bolja i jača nego što je iko ikada video. Dogovoreno je, davno, i uprkos svim lažnim retorikama koje govore suprotno - nikakvo nuklearno oružje i Ormuski moreuz će biti otvoren i bezbedan. U međuvremenu, naša velika vojska se popunjava i odmara, zapravo, i raduje se svom sledećem osvajanju. Amerika se vratila!", napisao je Tramp.

