Popularna kineska internet prodavnica Temu povukla je jedan proizvod iz prodaje zbog moguće opasnosti od požara.

Reč je o plafonskoj lampi pod nazivom Amansour Boho Chic 3-Flammen Rattan-Deckenlampe, koja je bila dostupna na toj platformi. Opoziv vredi za razdoblje kupobine pre 16. marta ove godine.

Kako piše Fenix Magazin, karakteriše je dekorativni dizajn od ratana i bambusa, a mnogi su je kupovali zbog estetskog izgleda i pristupačne cene.



Sada se svim kupcima savetuje da uređaj odmah prestanu da koriste. Kako stoji u zvaničnom saopštenju, kabl nije pravilno pričvršćen, a unutarnje žice zaštićene su samo tankim slojem izolacije. Dodatni problem predstavlja činjenica da te žice dolaze u kontakt s oštrim rubovima unutar konstrukcije lampe. To, navode, može dovesti do kratkog spoja i požara.

Svi kupci koji su ovu lampu kupili pre 16. marta 2026. godine smatraju se pogođenim ovim povlačenjem. Njima se izričito preporučuje da uređaj odmah isključe i više ga ne koriste. Treba ga odložiti na posebno mestu za odlaganje elektronskog otpada i/ili u reciklažno dvorište, a informacije o proizvodu su takođe date:







Naziv proizvoda: Amansour Boho Chic 3-Flammen Rattan-Deckenlampe

Prodavac: Amansour (putem platforme Temu)

Model: C0070

Identifikacioni broj proizvoda: 601099578195766

Razdoblje kupovine: pre 16. marta 2026.

Samo proizvodi koji odgovaraju ovim podacima obuhvaćeni su opozivom.