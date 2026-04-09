Iz udruženja Kittens Save House, koje deluje na području Rijeke u Hrvatskoj, objavili su mučan slučaj s kojim su se susreli u utorak. Naime, neko je u smeće bacio pet malih mačića!

Sve je počelo pozivom iz firme na Kukuljanovu koja se bavi reciklažom papira. Rečeno im je da je u kamionu koji je dovezao papir, prikupljen po kantama širom grada, pronađena vrećica sa mačićima. Volonterke su bile u šoku i odmah su krenule po malene koji su, kako procenjuju, stari svega nekoliko dana.

"Ljuti smo, tužni i razočarani"



"Bačeni su kao poslednje smeće… Jesmo ljuti, jesmo tužni, razočarani… jako. Toliko sterilizujemo, pomažemo, molimo ljude da se jave kako bismo pomogli oko sterilizacija, ali uvek ispada da smo idioti… jer šta ćemo mi njima mačke sterilizovati, oni svoje "bebe" jednostavno reše. Ako je ovo način, onda smo kao ljudi pali na testu čovečnosti; ne možemo se zvati ljudima, pa ni barbarima, jer ovo može biti samo čin monstruma" poručili su iz udruženja, čiji volonteri daju sve od sebe da mališani prežive.

Nije lako, jer ih treba hraniti svakih nekoliko sati. Ali, daće sve od sebe da prežive i da se, jednog dana kada za to budu spremni, udome.