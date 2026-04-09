Iran je dobio priliku da stavi tačku na višedecenijske vojne pretnje iz Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

To je ocenio bivši savetnik NATO i penzionisani pukovnik Generalštaba Oružanih snaga Švajcarske Žak Bo u gostovanju na jednom Jutjub kanalu.

Prema njegovim rečima, aktuelna situacija ne pokazuje samo sposobnost Teherana da se brani, već i jačanje same države, njenog vojnog potencijala i unutrašnje kohezije društva.

Bo smatra da Iran u ovoj fazi ne deluje samo reaktivno, već koristi sukob za dodatno učvršćivanje svojih pozicija, kako unutar zemlje, tako i na spoljnopolitičkom planu.

Iran jača dok vreme radi protiv Vašingtona

Govoreći o razvoju događaja, Žak Bo je istakao da Iran širi i sopstvene proizvodne kapacitete.

- Ono što sada vidimo u Iranu nije samo odbrana zemlje, već i njeno jačanje. Vidimo da stanovništvo postaje sve složnije. Iranci ne samo da lansiraju rakete, već ih proizvode sve više. To je neka vrsta sistema, mehanizma, vojno-industrijskog kompleksa koji se u Iranu kreće napred. To znači da proizvode rakete, proizvode i druge stvari i dobijaju sve veću političku podršku spolja -rekao je Bo.

On je naglasio da takav razvoj situacije postepeno menja odnos snaga i da vreme, kako tvrdi, ne radi u korist Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovoj oceni, svaki novi dan dodatno sužava prostor za američki manevar i istovremeno otvara više mogućnosti za Teheran.

„Tramp je Iranu dao priliku da sve preseče“

Bo je podsetio da se Iran sa pretnjama napadom suočava već decenijama.

- Iranu se već oko tri decenije preti napadom od strane Izraela i SAD. Sada Iran želi da stavi konačnu tačku na ceo taj proces, i sada za to ima mogućnost. Tramp je pružio Iranu priliku da postigne potpuni prekid svega toga, i upravo tome će Iran težiti. Što Tramp duže odugovlači, to Iran dobija više prednosti, a SAD ostaje sve manje slobode za manevar - objasnio je ekspert.

Vojna kampanja Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Islamske Republike traje od 28. februara, a tokom tog perioda dve strane razmenjuju udare, iako je u međuvremenu dogovoreno primirje koje za sada deluje veoma klimavo i bez čvrstih garancija da će opstati.