Borac jedinice „Orlan“ poginuo je, a još dvojica njegovih saboraca su ranjena u Belgorodskoj oblasti usled napada drona Oružanih snaga Ukrajine, saopštio je guverner Vjačeslav Gladkov.

"U još jednom napadu Oružanih snaga Ukrajine poginuo je jedan borac jedinice ‘Orlan’, a dvojica njegovih saboraca su ranjena. Napad drona dogodio se u selu Nežegolj u Šebekinskom okrugu. Usled detonacije, zadobivši teške povrede, naš borac je poginuo na licu mesta", napisao je Gladkov na društvenim mrežama.

On je izrazio saučešće porodici i bližnjima poginulog.

"Dvojica saboraca sa različitim povredama prebačena su u Centralnu bolnicu u Šebekinu. Jedan borac zadobio je eksplozivnu traumu, ogrebotine po licu i ruci, kao i povredu desnog oka. Nakon ukazane pomoći biće prebačen u lokalnu kliničku bolnicu. Drugi borac ima eksplozivnu traumu, barotraumu i površinsku ranu na uhu. On je odbio hospitalizaciju i lečenje će nastaviti ambulantno - dodao je šef oblasti, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

