Aktuelne rijaliti učesnice Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić suočile su se nedelju dana nakon starletinog ulaska u "Elitu 9".



Iako Stanija tvrdi da nije znala da su Asmin i Aneli bili u braku kada je ona sa njim stupila u brak, Ahmićeva tvrdi suprotno.

Sada su Aneli i Stanija odlučile da iznesu sve karte na sto.

-Govorim ti da možeš sa mnom da razgovaraš kao normalna žena - rekla je Stanija.

- Možemo, ali ako gledaš tvoj i moj odnos sa Asminom. Sa njim imam dete, a ti ne, to je velika razlika. Ti si možda trošila njegove pare, a mene te pare njegove ne zanimaju. Sama zarađujem svoj dinar, da se razumemo. Govorila si mi da glumim žrtvu u prošlosti, imitirala si moj naglasak... Svašta nešto - istakla je Aneli.

- Kad smo sedele na klupici, trebalo je kao gospođa da sediš i da se smeškaš, iskreno. Tako bi ispala najbolja - rekla je Stanija.

- Kad pričaš sa mnom, od sada, samo nemoj da pričaš kao žrtva, da bi te neko sažalio, već samo normalno pričaj. Imam razumevanja za tvoju bol, što je ostavio ćerkicu i tebe, zašto ti nemaš razumevanja za moju bol - upitala je Stanija.

- Ti ne pokazuješ da imaš razumevanja za moju bol. Ti si svašta izgovarala na moj račun - rekla je Aneli, a odmah zatim Stanija je rekla svoje:

- Meni je svašta Asmin predlagao, imam pravo da pomislim da je i tebi predlagao da zbog para mene ''žrtvujete''. Ne mogu da ne sumnjam u to da ste imali neki dogovor - rekla je Dobrojevićeva.

- Kakve su to gluposti?! Kada su voditelji govorili da je naša izolacija abnormalno gledana, Asmin se nije pojavljivao i dolazio, šta ti to govori? Nije radio ništa, kao i ja zbog neke koristi. Ja ti želim da se ti isto tako ostvariš, kao majka kao ja, jer samo onda znaš da osetiš neke stvari i razumeš ih - rekla je Aneli.



- Kako je tebi Asmin napravio dete? Meni je na kvarnjaka? - upitala je Stanija.

- Napravio mi je svesno dete, da. Slao mi je i kolica za blizance, mislio je da ćemo ih dobiti - rekla je Aneli.

- Želim tisve najbolje. Asmin je moja najveća kazna. Neću te čačkati, ni ponižavati. Tii nisam meta i adresa da me diraš, prva si me dirala - kazala je Stanija.

- Evo, ako želiš tako, mi ćemo funkcionisati po principu ''ne diraj me, ne diram te''. Međutim, neću zaboraviti sve ono što si izgovarala. Možda si mi bila adresa da te vređam, onda kada sam bila sujetna, povređena i uvređena. Imala sam potrebu da uđem u rijaliti, da rešim sve što sam imala. Što se mene tiče, mi do kraja ne moramo ni da pričamo. Adresa ti je Asmin, sa njim rešavaj šta imaš - rekla je Aneli.

