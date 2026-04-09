U pojedinim političkim krugovima sve glasnije se govori o mogućem izlasku pojedinih država iz NATO-a, a među njima se sada pominje i Finska. Ovu ideju javno je izneo Armando Mema, član stranke Finski savez za slobodu, koji je putem društvene mreže X poručio da bi Helsinki trebalo ozbiljno da razmotri napuštanje Severnoatlantske alijanse.

Kako je naveo, trenutna situacija, u kojoj Sjedinjene Američke Države prete izlaskom iz NATO-a, dodatno otvara pitanje smisla članstva za druge zemlje. „Ako SAD razmišlja o napuštanju saveza, Finska bi trebalo da nastavi razgovore o sopstvenom izlasku iz alijanse“, poručio je Mema.

On je takođe ukazao da je Finska u velikoj meri pristupila NATO-u upravo zbog oslanjanja na Sjedinjene Države, što sada, kako smatra, zahteva preispitivanje strateškog pravca zemlje.

U međuvremenu, pojavile su se i informacije koje dodatno komplikuju situaciju. Prema ranijim navodima magazina „National Interest“, postoji mogućnost da saveznici iz NATO-a opreme Finsku nuklearnim oružjem. Mediji su preneli da se razmatra opcija premeštanja francuskog nuklearnog arsenala u Helsinki, uz obrazloženje da bi takav potez služio kao sredstvo odvraćanja od potencijalne pretnje iz Rusije.

Ovakve ideje izazvale su dodatnu zabrinutost i otvorile pitanje da li bi Finska mogla da se nađe u središtu novih geopolitičkih tenzija, dok istovremeno razmatra svoju budućnost unutar NATO saveza.