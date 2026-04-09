Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei obratio se naciji putem državne televizije i poručio da će Teheran nastaviti da kontroliše Ormuski moreuz, ali i da će upravljanje tim strateški ključnim prolazom podići na „novi nivo“.

U obraćanju javnosti, Hamnei je istakao da Iran smatra da je izašao kao pobednik iz, kako je naveo, „treće epske svete odbrane“, naglašavajući odlučnost države da odgovori na sve izazove.

„Svi treba da znaju – ako Bog da, mi sigurno nećemo ostaviti nekažnjene kriminalne agresore koji su napali našu zemlju. Tražićemo nadoknadu za svaku nanesenu povredu, kao i krvavu cenu za mučenike i odštetu za ratne veterane“, poručio je Hamnei.

On je dodatno naglasio da će Iran nastaviti sa jačanjem svoje uloge u Ormuskom moreuzu, koji predstavlja jedan od najvažnijih energetskih koridora na svetu.

„Upravljanje Ormuskim moreuzom podići ćemo na novu fazu“, rekao je vrhovni vođa, dodajući da Iran nije tražio rat, ali da neće odustati od svojih legitimnih prava.

Kako je istakao, Iran sebe vidi kao deo šireg „fronta otpora“, koji posmatra kao jedinstvenu celinu u borbi protiv spoljnog pritiska.

„Nismo tražili rat, niti ga tražimo, ali se ni pod kojim uslovima nećemo odreći svojih prava“, zaključio je Hamnei, a njegove reči prenela je novinska agencija Tasnim.