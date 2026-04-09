Libanski predsednik Žozef Aun izjavio je danas da je jedino rešenje za situaciju sa kojom se Liban suočava prekid vatre sa Izraelom koji bi doveo do direktnih pregovora između dve zemlje, saopštila je njegova kancelarija.

Aun je rekao da libanski predlog za prekid vatre i pregovore počinje da dobija pozitivne reakcije u međunarodnim krugovima, preneo je Tajms of Izrael.

Dodao je da Liban nastavlja da vodi međunarodne razgovore o tom pitanju.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je danas da je naložio diplomatama da što pre pokrenu direktne razgovore sa Bejrutom.

Jedan izraelski zvaničnik rekao je za "Tajms of Izrael" da će se razgovori sa Libanom voditi bez početnog prekida vatre.

Američki predsednik Država Donald Tramp zatražio je u telefonskom razgovoru od Netanjahua da smanji intenzitet napada Izraela na Liban kako bi se osigurao uspeh pregovora sa Iranom, izjavio je danas visoki zvaničnik američke administracije za NBC njuz, prenosi Tanjug.

