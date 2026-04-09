Glavni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da su u toku pregovori sa SAD, Danskom i Grenlandom o budućnosti tog ostrva, te da je Savez usklađen sa američkim predsednikom Donaldom Trampom po pitanju bezbednosti na Arktiku, prenosi Anadolu.

Govoreći na Institutu Regan u Vašingtonu nakon sastanka sa Trampom u Beloj kući, Rute je pojasnio da su razgovori usmereni na budući status Grenlanda i na ograničavanje pristupa Rusije i Kine.

"Slažem se sa Trampovom procenom da postoji velik rizik od jačeg angažovanja Rusa i Kineza na Arktiku. Predsednik je u pravu – moramo se braniti", rekao je.



Naveo je da su se saveznici u NATO-u još u januaru na Svetskom ekonomskom forumu složili da Savez mora imati snažniju ulogu na Arktiku, što uključuje i zaštitu Grenlanda. Rute je u tom kontekstu spomenuo i pokretanje inicijative "Arktički stražar", projekta NATO-a čiji je cilj da ojača koordinaciju među saveznicima i poboljša odbranu u regionu.



Tramp ne odustaje

Ova izjava usledila je nakon što je vršilac dužnosti danskog ministra spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen u četvrtak poručio da je očigledno da Tramp nije odustao od svojih ambicija vezanih za preuzimanje Grenlanda.



Podsetimo, Tramp je pre tri dana ponovo oštro kritikovao saveznike u NATO-u koji nisu pritekli u pomoć Sjedinjenim Državama u ratu u Iranu i ponovo rasplamsao spor oko Grenlanda.

"Znate, sve je počelo, ako želite da znate istinu, sa Grenlandom. Mi želimo Grenland. Oni nam ga ne žele dati. A ja sam rekao: 'Doviđenja'", izjavio je američki predsednik, koji je zapretio povlačenjem iz vojnog saveza.