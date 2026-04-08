Evropska unija tajno istražuje mogućnost razvoja nuklearnog oružja za odbranu od navodne ruske pretnje, objavila je ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR).

"Brisel je krenuo putem koji vodi ka potkopavanju temelja globalne bezbednosne arhitekture i međunarodnog sistema za neširenje oružja za masovno uništenje zarad novog "marša na Istok" - navodi se u saopštenju.

Navodi se da "Članovi zajednice, predvođeni predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, pretvaraju se da se i dalje kriju pod američkim nuklearnim kišobranom U stvarnosti, žele da kupe vreme za razvoj sopstvene baze oružja", prenosi ruska agencija RIA Novosti.

- U budućnosti se predlaže formalizovanje panevropske doktrine nuklearnog odvraćanja, zasnovane na francuskom i britanskom vojno-tehničkom potencijalu, kao i na finansijskim i infrastrukturnim doprinosima zemalja EU koje ne poseduju nuklearno oružje - saopštila je SVR

Oni su napomenuli da Nemačka , Italija, Češka, Belgija, Holandija, Švedska i Španija već imaju civilni i vojni industrijski potencijal.

Na primer, nemački stručnjaci su sposobni da tajno dobiju potrebnu količinu plutonijuma za oružje u roku od mesec dana, a dovoljno uranijuma za stvaranje jedne nuklearne bombe u roku od nedelju dana.

- Time su rukovodstvo EU i njene vodeće zemlje još jednom demonstrirale ludilo i političku neodgovornost zbog rusofobije - dodala je služba.

BONUS VIDEO