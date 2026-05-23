Češki predsednik Petr Pavel pozvao je NATO da "pokaže zube" Rusiji zbog, kako je naveo, stalnog testiranja odlučnosti Alijanse na njenom istočnom krilu, upozorivši da bi izostanak odlučnog odgovora mogao da ohrabri Moskvu na dalje provokacije.

U intervjuu za britanski list "Gardijan", Pavel je rekao da NATO treba da odgovori "dovoljno odlučno, pa čak i asimetrično" na, kako je ocenio, provokativno ponašanje Rusije prema članicama Alijanse.

Pavel, bivši general i nekadašnji predsedavajući Vojnog komiteta NATO-a, izjavio je da je Moskva nakon pripajanja Krima 2014. godine naučila kako funkcioniše NATO i razvila taktiku delovanja "na samoj granici aktiviranja člana 5, ali uvek malo ispod tog nivoa".

Češki predsednik je rekao da su mu ruski vojni zvaničnici ranije govorili da navodno sprovode provokativne akcije u vazduhu i na moru "zato što to mogu", dodajući da je NATO takvo ponašanje predugo tolerisao.

"Rusija, nažalost, ne razume lep jezik. Ona uglavnom razume jezik sile, posebno kada je praćen konkretnim potezima", rekao je Pavel.

On je dodao da bi NATO trebalo da razmotri i "asimetrične mere" koje ne bi uključivale ljudske žrtve, ali bi bile dovoljno osetljive da Moskvi pošalju jasnu poruku.

Kao moguće mere naveo je isključivanje interneta ili satelitskih sistema, kao i isključivanje ruskih banaka iz međunarodnog finansijskog sistema.

Pavel je upozorio da bi Rusija mogla dodatno da pojača aktivnosti ukoliko Zapad ne reaguje na sadašnja kršenja pravila.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Pavel je ocenio da je Kijevu potrebna snažnija podrška i veća odlučnost Sjedinjenih Američkih Država.

On je rekao da bi američki specijalni predstavnici Stiv Vitkof i Džared Kušner trebalo da zauzmu čvršći stav prema Moskvi i povežu eventualno ublažavanje sankcija sa mirovnim sporazumom.

Pavel je kritikovao i Evropu zbog, kako je naveo, nedostatka jasne strategije prema Rusiji i budućem bezbednosnom poretku posle rata u Ukrajini.

"Uglavnom čekamo šta će doći iz Vašingtona. Ako ne izađemo sa sopstvenim predlozima, delujemo slabo i dezorijentisano", rekao je on.

Češki predsednik je ocenio da bi novi paket sankcija mogao da primora Rusiju na pregovore i zaključio da bi prekid vatre i mirovni pregovori bili uslov za razgovore o evropskoj bezbednosti i eventualnom ukidanju sankcija Moskvi.